Beppe Grillo e l'idea di formare le "Brigate di cittadinanza"

Beppe Grillo chiama "a rapporto" le "Brigate di cittadinanza". In un post condiviso sul suo blog il fondatore dei 5 Stelle torna sul tema dei lavori socialmente utili che i beneficiari di Rdc sarebbero tenuti a svolgere, una misura messa nero su bianco dal M5s, e che però nei fatti non è mai decollata. Colpa, secondo i 5 Stelle, delle resistenze di molti amministratori locali. "Oggi, i percettori del reddito di cittadinanza sono circa 3 milioni - scrive Grillo -, molti dei quali con competenze che vorrebbero mettere a disposizione della comunità. E infatti sarebbe anche previsto che lo possano fare ma 'qualcuno' - sottolinea il garante del Movimento - preferisce impedirglielo, creando ostacoli burocratici per renderlo irregolare, se non illegale, perché è più comodo usarli come carne da cannone per fare la guerra ai poveri".

Per questo, si legge nel post, "chiamo a rapporto le Brigate di Cittadinanza, cittadini volenterosi che vogliano offrire il loro operato 'illegalmente' per aiutare la comunità in cui vivono, con lavori e opere di bene nel proprio quartiere o nel proprio paese, perché servire la comunità è un dovere ma anche e soprattutto un diritto di ognuno. Cittadini che si possano sentire liberi di poter riparare una panchina dismessa, ripristinare un giardino abbandonato, costruire giochi per i bimbi, mettersi a disposizione per il prossimo". "Brigatisti di Cittadinanza, abbiamo bisogno di voi! Abbiamo bisogno della vostra abilità e della vostra partecipazione!", aggiunge Grillo. Che poi chiude con una chiosa polemica: "L'iniziativa delle Brigate di Cittadinanza giova gravemente alla Comunità. Autorizzazione Ministeriale Non Richiesta".

Come potrebbe cambiare il reddito di cittadinanza

Se il M5s rilancia i lavori socialmente utili, il centrodestra pensa invece già alle modifiche da apportare alla misurata varata dal governo Conte I che potrebbe subire un restyling già nella prima manovra del nuovo esecutivo. L'idea che si fa spazio, almeno secondo le indiscrezioni, è quella di togliere il reddito di cittadinanza già al primo rifiuto di un'offerta di lavoro. L'obiettivo a lungo termine però resta quello di ritoccare la platea dei beneficiari: come hanno ripetuto a più riprese sia Salvini che Meloni in campagna elettorale, dal beneficio resetrebbero esclusi tutti coloro che possono lavorare, fatta eccezione (probabilmente) per più di 60 anni. Chi non è "abile al lavoro" (persone con disabilità o con situazioni familiari che non gli consentono di lavorare) continuerebbe invece a ricevere il sussidio.