Nasce l'intergruppo "Uniti per l'Ucraina": nessuna adesione dal centrodestra

"United for Ukraine - Italia". Questo è il nome del neocostituito intergruppo parlamentare lanciato dai deputati Lia Quartapelle (Pd), la neo eletta vicepresidente della Camera Anna Ascani (Pd) insieme a Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova di +Europa.

L’obiettivo è quello di continuare a lavorare all’interno delle istituzioni principalmente per due scopi. IL primo è quello di mantenere relazioni istituzionali con i colleghi della Rada, cioè il parlamento ucraino. "Ospiteremo una delegazione interparlamentare a novembre e abbiamo già in previsione una visita a Kiev e in altre zone dell’Ucraina prima della fine dell’anno" ha spiegato il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, in procinto di lasciare l’incarico con la formazione del nuovo governo. Il secondo obiettivo è quello di portare avanti il lavoro svolto dal governo di Mario Draghi, continuando a "spingere" all’interno del Parlamento per sostenere finanziariamente la ricostruzione del Paese vittima dell’aggressione della Russia di Putin. "Vogliamo dare un contributo parlamentare per la ricostruzione di un Paese, che ha subito la violazione di diritti umani da parte dei russi".

Le prime adesioni all'interparlamentare

All'interparlamentare, tra i vari, hanno già aderito membri di Italia Viva, ma anche Enrico Borghi (Pd), Piero Fassino (Pd) e l’ex ministro per gli Affari europei Vincenzo Amendola e ci si aspettano adesioni anche da Verdi e Sinistra italiana. Non si registrano adesione da parte di alcun eletto tra le file del centrodestra. Il gruppo rilancia la propria importanza oggi più che mai. Per Magi infatti le ultime uscite di Berlusconi "non sono solo un tentativo di destabilizzazione durante la formazione del governo ma rischiano anche di spostare il posizionamento italiano. Noi continuiamo a favorire iniziative, ci saranno parlamentari che andranno in Ucraina ove possibile perché riteniamo sia un fatto importante per conoscere direttamente dalle parole dei nostri colleghi le esigenze concrete di quel Paese".

"Da appena eletta vice presidente della Camera, è per me ancora più importante collaborare attivamente con il Parlamento ucraino, per ricostruire una pace giusta e un Paese che avrà bisogno di un supporto italiano" ha detto Anna Ascani. Poi Lia Quartapelle ha attaccato Berlusconi: "Le affermazioni di Berlusconi sono gravissime e gettano una luce di ambiguità sul prossimo governo e la mancata presa di distanza di Forza Italia ci allarma".