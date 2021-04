Laura Boldrini è malata e deve operarsi

Non nega la paura e si dice dispiaciuta perché dovrà comunque allontanarsi dall'attività politica. "La malattia fa parte della vita ma non si è mai pronti per affrontarla"

Laura Boldrini è malata e si ricovera per un intervento chirurgico. A dare la notizia attraverso i suoi social network è proprio la deputata del Partito Democratico, che ha detto di aver ricevuto la notizia più temuta per chi si deve sottoporre ad accertamenti medici e dopo è in attesa di un risultato. "La malattia fa parte della vita, scrive lei, ma non si è mai pronti per affrontarla". In ogni caso la Boldrini ha annunciato che resterà lontana dalla politica per un po’ di tempo, mentre per domani è già fissato l’intervento chirurgico.

“Ho paura? Sì, ho un po’ paura. Penso che chiunque al mio posto l'avrebbe. Al tempo stesso però ho grande fiducia in chi mi opererà e ho anche la determinazione di combattere per ritornare presto alla normalità della mia vita”. L’ex presidente della Camera dei Deputati è dispiaciuta anche di doversi allontanare dalla politica e ringrazia tutti gli amici, i familiari e i colleghi che, ne è sciura, l’aiuteranno in questa nuova e personalissima battaglia.