Sondaggi: la lista di Matteo Renzi e Emma Bonino al 4,7 per cento. Calenda rischia di restare fuori

E così, ancora una volta, Matteo Renzi sembra aver trovato il passaggio giusto per riuscire a centrare l'obiettivo di eleggere esponenti del suo partito senza doversi preoccupare troppo di quanti voti prendere. Secondo il sondaggio di Euromedia Research per Porta a Porta, la neonata lista Stati Uniti d'Europa raccoglierebbe, ad oggi, il 4,7 per cento.

Renzi ripropone con Emma Bonino lo stesso "schema" già visto alle elezioni politiche, quando diede vita, insieme a Carlo Calenda, a quello che nelle intenzioni dei due leader doveva essere il "terzo polo": all'epoca l'ex presidente del Consiglio fece un "passo di lato" lasciando la scena al leader di Azione, mentre in vista delle elezioni europee di giugno la stessa mossa gioverà la leader radicale, che si prenderà la scena. In Parlamento c'è chi esalta l'ennesimo capolavoro di tattica del senatore di Scandicci, che fino a pochi giorni fa tutti davano per spacciato; "Ora farà sparire la sua faccia dagli autobus e ci farà mettere quella di Emma Bonino. Avrà sentito gli insulti degli automobilisti", commenta maligno un deputato del Partito Democratico che un tempo era grande estimatore del "rottamatore".

Carlo Calenda invece rischia grosso

Se nel centrodestra la sfida più avvincente sarà quella tra la Lega e Forza Italia, con Matteo Salvini che rischia di perdere la leadership del Carroccio in caso di sorpasso da parte del partito di Antonio Tajani (lo scarto tra i due alleati è meno di un punto percentuale), nel variegato campo delle opposizioni a tenere banco saranno due sfide: quella tra il Partito Democratico di Elly Schlein e il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte e quella tra la lista che mette insieme + Europa, Italia Viva, Volt e Psi e Azione di Carlo Calenda.

Secondo Euromendia il partito dell'ex ministro dello Sviluppo Economico se la gioca sul filo di lana: è dato al 4 per cento con una variazione dello 0,1 per cento in caso di candidatura del leader, che però ha già annunciato da tempo che non sarà della partita. Chi invece è dato al di sotto della soglia di sbarramento è Alleanza Verdi Sinistra (3,5 per cento), la lista Pace Terra e Dignità di Michele Santoro (2 per cento) e Libertà di Cateno De Luca, che contiene al suo interno ben 13 piccoli partiti destinati a diventare 17 nelle prossime ore.

Con Salvini candidato la Lega prende meno voti

Un altro dato importante che emerge dalla rilevazione di Euromedia riguarda la sfida nel centrodestra. Secondo l'istituto di sondaggi, infatti, se Matteo Salvini dovesse candidarsi nelle liste della Lega farebbe perdere qualche voto al suo partito. Una flessione modesta (0,1 per cento) ma che in qualche modo certifica la crisi della sua leadership, dato che in una situazione normale la candidatura del "capo" tende a trainare la lista.