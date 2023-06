Meloni contestata al convegno sulle droghe, lei sbotta: "Non sapete cosa state facendo"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta al convegno "Giornata mondiale contro le droghe" in corso alla Camera dei Deputati, con un imprevisto. Mentre Meloni pronunciava il suo discorso, sono apparsi dei cartelli con su scritto "Cannabis: se non ci pensa lo Stato ci pensa la mafia". Uno di questi messaggi è stato esposto da Riccardo Magi, deputato di +Europa. La presidente del Consiglio ha alzato i toni per ribadire le sue posizioni e terminare l'intervento sulle droghe.

La reazione di Meloni alla protesta durante il convegno sulle droghe: il video

"Abbiamo visto i risultati in questi anni di lavoro che avete fatto. La ringrazio di aver partecipato. Lei dovrebbe sapere che non sono una persona che si fa intimidire, perché so esattamente cosa sto facendo, dovrebbe saperlo molto bene onorevole", ha detto e ripetuto più volte il presidente del Consiglio rispondendo al deputato di +Europa Riccardo Magi, che l'aveva interrotta per protestare durante il convegno sulle droghe in corso a Montecitorio. "Avete organizzato per anni convegni che nessuno si è mai permesso di bloccare. Dovete accettare che c'è un altro governo eletto dagli italiani per fare esattamente quello che stiamo facendo", ha aggiunto Giorgia Meloni. "Lo fanno a posta. Sono stata lunghi anni al 3 per cento e so cosa vuol dire cercare visibilità, li rispetto e apprezzo", ha poi detto Meloni sorridendo, mentre veniva interrotta dalla protesta.

