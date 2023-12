Mes, parla Giorgetti: "Avevo interesse ad approvarlo, ma non era aria"

"Il ministro dell'Economia e delle finanze avrebbe interesse che il Mes fosse approvato per motivazioni di tipo economico-finanziarie. Ma per come si è sviluppato il dibattito negli ultimi giorni mi è sembrato evidente che non fosse aria per un'approvazione, per motivazioni non soltanto economiche". A dirlo è stato il ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti rispondendo ai giornalisti fuori da Palazzo Madama dopo l'approvazione in Senato della legge di bilancio.

"Che sul Mes ci fossero problemi era noto a tutti" ha detto il ministro. "Abbiamo fatto un passo in avanti sul Patto di stabilità ma le sfide in Europa sono ben altre. Non è che l'Europa ha sempre ragione. Ad esempio sulla vicenda Ita-Lufthansa ci hanno messo un altro stop. Hanno torto anche loro. Non è che l'Europa ha sempre ragione e l'Italia ha sempre torto".

Quanto alla richiesta di dimissioni avanzata da alcuni leader politici, Giorgetti ha risposto che "i consigli dell'opposizione sono sempre utili, ma poi permettetemi se decido io". E sul Patto di stabilità il ministro ha affermato che "quando lo leggerete bene scoprirete che è molto meglio di quello che sembra".

Giorgetti: "Manovra? Tempi complicati, abbiamo aiutato le famiglie bisognose"

Giorgetti ha parlato brevemente anche dalla manovra finanziaria che proprio oggi è stata approvata in Senato."Tanti hanno criticato" la legge di bilancio, ha spiegato, ma "viviamo tempi complicati, speriamo non sempre ci sia una guerra in Europa. Abbiamo deciso di aiutare le famiglie italiane più bisognose proprio nel 2024, perché ci siamo resi conto che purtroppo questa guerra ha portato anche tanta inflazione nelle case degli italiani. Ignorare questo sarebbe ignorare la realtà".