Panzironi scende in politica per avviare una "rivoluzione sanitaria"

"Cari amici, ho deciso di scendere in Politica!". Fa il suo annuncio con un post su Facebook Adriano Panzironi, il sedicente medico condannato dal Tar per la sua dieta che promette una vita lunga 120 anni e bollata da medici e giudici come "pericolosa per la salute".

Per iscritto, il 'guru' dell'alimentazione, che sta affrontando un processo penale per essersi spacciato come medico e giornalista, annuncia la sua nuova avventura per combattere contro la direzione sanitaria e avviare una "rivoluzione sanitaria", come recita il logo del suo movimento politico in cui c'è anche una ghigliottina francese. "Sono quasi dieci anni che combatto contro la Medicina dogmatica, e nonostante sia riuscito a far diventare centinaia di migliaia di persone consapevoli della loro salute, mi rendo conto che nulla è cambiato nella gestione sanitaria", scrive Panzironi su Facebook.

"Vogliamo andare in Parlamento per decapitare l'attuale direzione sanitaria e non ci faremo ammorbidire dalle sirene della politica", tuona il "guru" dell'alimentazione. E poi attacca: "Dopo 10 anni, sono giunto all'amara consapevolezza che se vogliamo cambiare la Medicina e salvare milioni di persone dalla morte per malattie degenerative, dobbiamo aver il coraggio di presentarci al Paese e chiedere quel sostegno che ci permetterà di entrare al Parlamento e cambiare il sistema dall'interno".

E infine l'appello agli elettori per chiedere adesioni: "Servono decine di migliaia di firme certificate in tutta Italia entro il termine massimo del 20 agosto. Senza l'aiuto di ognuno di voi sarà impossibile realizzare questo miracolo".