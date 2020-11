"Perché Salvini merita fiducia, rispetto e ammirazione": il libro che fa infuriare i fan del Capitano

"Perché Salvini merita fiducia rispetto e ammirazione". Si intitola così un libro in vendita su Amazon al prezzo di 6,99 euro che almeno a parole vorrebbe rendere omaggio al leader della Lega, anche se poi nei fatti si rivela ben altro. In realtà di parole all’interno ce ne sono poche: anzi, nessuna. Nella descrizione infatti si legge: "Questo libro è pieno di pagine vuote. Nonostante anni di ricerche, non abbiamo potuto trovare niente da dire su questo argomento, così per favore sentitevi liberi di usare questo libro per gli appunti".

Insomma, si tratta di una boutade. Una provocazione che però ha tratto in inganno molti fan del "Capitano" che nei commenti hanno espresso tutto il loro disappunto nei confronti dell’autore. "All'interno solo pagine bianche e senza nemmeno i numeri delle pagine" scrive ad esempio Virginia. "Pagine a righe e basta che se credeva di fare colpo questo ‘analista politico’ (…) ha dimostrato di essere un vuoto a perdere". "Un libro vuoto, penoso e presuntuoso - scrive un altro acquirente deluso -, perché l'autore comunque incassa dei soldi senza fatica! Non un bell'esempio di giornalista o scrittore onesto!".

A "scrivere" il libro (detto tra molte virgolette) è stato un certo Alex Green che in copertina si definisce un "analista politico". Se i simpatizzanti di Salvini non l’hanno presa benissimo, la sua trovata è piaciuta ai detrattori del Capitano che nelle recensioni fanno ampio sfoggio di ironia.

"Contenuti interessantissimi, alcuni anche inediti, proposti con una scrittura scorrevolissima ed efficace" scrive Massimo. Gli fa eco un altro recensore: "Ho trovato l'elenco preciso di tutti i meriti del Capitano". Per un altro acquirente è stata "una lunga e faticosa lettura ma ne è valsa la pena".