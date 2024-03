I militanti della Lega in rivolta contro Salvini, a Pontida spuntano gli striscioni: "Congresso subito"

Proprio dal pratone di Pontida, simbolo per eccellenza del Carroccio, partono le picconate alla Lega di Matteo Salvini. Tensioni striscianti erano nell'aria da mesi, ma ora la base del partito non sembra più disposta a tenere per sé i malumori. "Da indipendenza a sudditanza, i militanti ne hanno abbastanza", recita uno degli striscioni apparsi nella notte a Pontida. La richiesta non potrebbe essere più esplicita: "Congresso subito".

A dar voce alla levata di scudi è l'ex deputato leghista ed ex segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi, uno dei volti principali del "Comitato Nord", la corrente interna al partito che insieme ad Umberto Bossi avrebbe voluto un ritorno alle origini federaliste della Lega. "A quanto pare la protesta all’interno della Salvini Premier dilaga! Ho appena ricevuto un'email", scrive su Facebook Grimoldi.

"Comparso striscione sul prato di Pontida e con tanto di comunicato allegato", prosegue Grimoldi riportando il comunicato ricevuto: "Siamo un gruppo numeroso di persone iscritte alla Lega, militanti stanchi di essere vessati. L’azione che abbiamo portato avanti a Pontida vuole risvegliare le coscienze dei militanti leghisti, andremo avanti con molte altre azioni analoghe e sappiamo che ormai siamo la maggioranza a urlare che così questa Lega non va bene! Il nostro partito non può più andare avanti così: manca una strategia e mancano delle proposte vere ma soprattutto un ideale".

"Questo succede quando si vuole annullare ogni forma di dibattito interno mandando avanti solo chi dice sempre «sì padrone». Nella Lega - si legge ancora - si è creato un nuovo cerchio magico che fa solo gli interessi di pochi e non quelli del territorio e dei militanti, vera base popolare su cui la Lega si è sempre fondata. Nel nostro partito il dissenso interno viene messo ai margini, soffocato ed escluso ma la maggioranza siamo noi e il tempo per gli yes-man sarà presto finito. Ora basta: vogliamo tornare a essere un partito che ha veramente a cuore il territorio che in questi anni è stato maltrattato dalla classe dirigente".

Infine la richiesta di un confronto interno e un appello alla "libertà": "Congresso della Lega subito!! Lanciamo un appello ai militanti veri che credono ancora nella vera Lega: quando ci sarà il congresso portate una scopa, sarà un nuovo inizio per il nostro partito. Libertà!"

Dissenso sempre più esplicito

I crescenti malumori all'interno della Lega sembrano ormai chiaramente capeggiati da Grimoldi. Solo pochi giorni fa, intervenendo alla festa della Lega di Palazzago, in provincia di Bergamo, l'ex deputato ha affermato: "Sono d’accordo con Zaia: preferivo la Lega Nord alla Lega di oggi, perché qualche problema lo ha. Mi onoro di essermi tesserato alla gloriosa Lega lombarda nel 1991, ora vedo che il partito, per finanziare il ponte sullo Stretto di Messina, in un anno alza per tre volte il pedaggio delle nostre autostrade. Facevo prima a tesserarmi all’Udeur", ha affondato Grimoldi davanti ad una platea plaudente.

Alla Lega sono sempre meno i tesseramenti. Un distacco della base del partito che ha a che fare con l'insofferenza generata dai compromessi inevitabili all'interno di una coalizione di governo, in un partito per sua vocazione fortemente protestatario, nato in rivolta al centralismo romano. La spaccatura è chiara, e vede al centro le speranze disilluse per quelle che erano le istanze fondanti il partito, ormai perse di vista: "Sono autonomista e federalista, la Lega ha perso la sua mission", sintetizza Giuseppe Rota, ex coordinatore della Val Seriana.