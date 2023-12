Anche a Natale sono sbarcati centinaia di migranti

Sono 278 i migranti sbarcati a Lampedusa tra Natale e Santo Stefano. Nei giorni di festa in cui molti italiani hanno riscoperto il valore delle tradizioni, difendendo il presepe e i simboli della cristianità, diverse imbarcazioni sono state soccorse dalle motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza.

A bordo centinaia di persone in cerca di quell’accoglienza predicata nei Vangeli e forse troppo spesso osteggiata da chi interpreta la religione che professa come un semplice sfoggio annuale di action figures.

La situazione a Lampedusa

A Lampedusa si sono contati 17 sbarchi in 24 ore, numeri eccezionali vista la stagione; numeri agevolati dal clima mite che ormai si registra anche in pieno inverno. Per cercare di normalizzare la situazione, la prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 300 dei 619 migranti presenti nell’hotspot dell’isola a Porto Empedocle. 54 di loro, di nazionalità bengalese, egiziana, eritrea, pakistana, siriana ed etiope, si sono salvati nonostante il motore della loro imbarcazione sia esploso durante la navigazione. Nel solo giorno di Natale sono arrivati sull’isola 134 egiziani a bordo di un peschereccio di quindici metri. L’imbarcazione era partita nella notte di venerdì da Zuara, in Libia.

La Sea-Eye 4 ha salvato 106 persone

E continua senza sosta il lavoro delle Ong. Tra Natale e Santo Stefano, la Sea Eye 4 ha tratto in salvo 106 persone che si trovavano su due imbarcazioni in zona Sar maltese, a sud di Lampedusa. Tra i naufraghi, 40 sono minori; i più piccoli di loro hanno 5 e 6 anni e sono accompagnati dai genitori, mentre due ragazzi di 13 e 14 anni sono partiti da soli. I migranti arrivano da Eritrea, Guinea, Camerun, Mali, Gambia e Senegal; ai soccorritori hanno detto di essere partiti nella notte tra Natale e Santo Stefano dalla Tunisia.

"Il centro maltese di coordinamento dei soccorsi non ha risposto – raccontano i volontari dell’Ong – mentre le autorità italiane hanno indicato Brindisi come porto di sbarco. Serviranno circa tre giorni per raggiungerlo". Il capomissione della Sea-Eye 4 prevede l'arrivo venerdì pomeriggio. "Mentre festeggiavamo il Natale – spiega Harald Kischlat, presidente di German Doctors – 106 persone sono state salvate nel Mediterraneo dall'equipaggio della Sea-Eye 4. Secondo Nour Hanna, il nostro medico volontario a bordo, fortunatamente nessuno di loro si trovava in una situazione medica critica. Il fatto che così tante famiglie con bambini piccoli scelgano questa pericolosa via di fuga ci fa capire quanto sia importante continuare la nostra collaborazione con Sea-Eye e Refugee Rescue per garantire assistenza medica durante i salvataggi in mare".

Si concluderà, dunque, al porto di Brindisi la quinta missione dell'anno per Sea Eye 4, sottoposta a fermo amministrativo tre volte nel corso del 2023 per violazione della legge Piantedosi. "Gli equipaggi congiunti di Sea-Eye, German Doctors e Refugee Rescue – spiegano dall’organizzazione umanitaria – hanno tratto in salvo 504 vite. Le tre organizzazioni continueranno a lavorare insieme anche nel prossimo anno per salvare quante più persone possibile dall’annegamento".

Isler (Sea-Eye): "Continueremo a salvare vite e supereremo gli ostacoli politici"

La nave umanitaria prevede di effettuare almeno nove missioni nell’arco del 2024. "Le donazioni – spiega Gorden Isler, presidente di Sea-Eye – non sono ancora sufficienti per il raggiungimento dell’obiettivo. Finora solo le prime due missioni del primo trimestre sono state approvate dal consiglio esecutivo dell’organizzazione. "Abbiamo una nave pronta a partire e una squadra forte a terra e in mare. Adesso si tratta solo di riuscire a finanziare tutte le missioni del prossimo anno. Siamo consapevoli dei crescenti ostacoli politici. Tuttavia, non ci arrenderemo e continueremo a fare affidamento sulla solidarietà dei nostri sostenitori. Insieme continueremo a lottare per ogni singola vita umana", conclude.

Nel 2023 sbarcati oltre 156 mila migranti

Secondo i dati pubblicati dal Ministero dell'Interno, aggiornati al 27 dicembre 2023, nel corso dell'ultimo anno sono sbarcati in Italia 154.526 migranti, quasi 52 mila più del 2022 e 88 mila più del 2021.

«Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi» (Matteo, 25, 34-38).