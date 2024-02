L'annuncio di Sgarbi: "Mi dimetto da sottosegretario"

Vittorio Sgarbi si è dimesso. Il critico d'arte ha deciso di lasciare il suo incarico da sottosegretario alla Cultura. Ad annunciarlo è stato lo stesso Sgarbi dal palco della Ripartenza, la rassegna ideata da Nicola Porro.

"Secondo l'avviso dell'Antitrust, io non potrei parlare di arte per evitare il conflitto di interesse", ha detto. "E quindi vorrei annunciare qui le mie dimissioni da sottosegretario di Stato alla Cultura con effetto immediato. Scriverò una lettera alla Meloni. Io sono solo Vittorio Sgarbi, non sono più sottosegretario" ha aggiunto. "Non voglio essere sottosegretario".

La mozione delle opposizioni per chiedere al governo di revocare l'incarico a Sgarbi, prevista per l'altro ieri, era stata fatta slittare al 15 febbraio proprio in attesa del verdetto dell'Antitrust. Un pronunciamento sollecitato dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, "per possibili condotte illecite in violazione di quanto previsto dalla legge n. 215/2004 in materia di attività incompatibili con la titolarità di una carica di governo", per la partecipazione a eventi a pagamento. Un'istruttoria, spiega LaPresse, integrata poi dalla stessa Antitrust con un'altra 'accusa': Sgarbi "proporrebbe al pubblico, tramite il sito internet www.vittoriosgarbi.it, registrato dallo stesso professor Sgarbi, l’acquisto di propri libri corredati di dedica personalizzata".

A questo si aggiunge la bufera nata dall'inchiesta della trasmissione tv Report su un quadro in possesso del sottosegretario che sarebbe stato trafugato. Sgarbi si è sempre detto estraneo ai fatti, ma sul caso ora indaga anche la magistratura. Intanto, anticipando il voto sulla mozione delle opposizioni, Sgarbi ha deciso di lasciare la poltrona.