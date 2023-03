Giorgia Meloni ed Elly Schlein: è ancora sfida a due

Se si votasse oggi chi vincerebbe? Ci sarebbe una riconferma di Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia? Sì, secondo il sondaggio SWG per il Tg La7 mostrato nell’edizione serale del telegiornale di lunedì 27 marzo.

Nelle intenzioni di voto Fratelli d’Italia è primo al 29,6 per cento (-0,7 rispetto a una settimana fa), stabile al 20,4 per cento il Partito democratico, che risente ancora dell'effetto Schlein. Terza forza politica è il M5s che passa dal 15,3 al 15,6 per cento, mentre Lega e Terzo Polo sono appaiati all’8 per cento.

Forza Italia resta dal 6,4 per cento. Salgono seppur di poco Sinistra italiana-Verdi (3,4), +Europa (2,7) e Per l’Italia con Paragone (1,8).

Duello Meloni-Schlein anche per quanto riguarda il gradimento dei leader. La premier resta prima con il 39 per cento dei consensi. Segue la neo segretaria del Pd Elly Schlein al 30 per cento.

Come è stato realizzato il sondaggio - Sondaggio realizzato da SWG s.p.a. per conto di La7 s.p.a.. Indagine condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4505 non rispondenti) tra il 22 e il 27 marzo 2023. Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. Il margine d'errore statistico dei dati riportati è del 2,8% a un intervallo di confidenza del 95%.