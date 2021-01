Qual è il leader preferito dagli italiani? Vince Conte, Renzi ultimo

Giuseppe Conte è il leader politico che raccoglie maggiore gradimento tra gli italiani. L'ormai ex premier, è infatti il primo nella speciale classifica realizzata da Ipsos. All'ultimo posto della graduatoria troviamo invece Matteo Renzi, il n° 1 di Italia Viva, che ha dato il via alla recente crisi di governo.

Leader politici: Conte primo, Renzi Ultimo

Conte guadagna due punti e arriva al 58, seguito da Roberto Speranza a 39 e Giorgia Meloni a 33. Fuori dal podio Nicola Zingaretti e Dario Franceschini con 30 punti, davanti a Matteo Salvini e Luigi Di Maio appaiati a 28, poi Silvio Berlusconi (27), Alfonso Bonafede (23), Vito Crimi (22). Ultimo posto per il leader di Italia Viva Matteo Renzi che perde due punti e chiude a quota 10.

Sondaggio, le intenzioni di voto: prima la Lega

Mentre per quanto riguarda le intenzioni di voto: Lega al 22%, Pd 19,3%, M5S 18,1%, Fdi 15,3%, Fi 8,9%, Azione 3,1%, Sinistra 2,9%, +Europa 2,3% e Iv 2,3%. Alla domanda sul Conte Ter è favorevole il 43%, contrario il 36% mentre il 21% non sa. Sarebbe meglio un governo istituzionale? Per il 46% no mentre il 22% sarebbe a favore, il 32% non lo sa. Quindi, la domanda sulla elezioni anticipate: per il 47% sarebbe meglio evitarle, il 28% è a favore e il 25% non sa.