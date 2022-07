L'ultimo sondaggio: chi vince se si vota oggi

La rilevazione BiDiMedia di luglio 2022 vede il crollo di due partiti, Lega e Movimento 5 Stelle, mentre Partito Democratico e Fratelli d’Italia diventano sempre più i partiti dominanti nei rispettivi schieramenti. Il sondaggio è stato svolto in modalità mista CAWI/Panel, per un totale di 2000 interviste utili, con un margine d’errore del +-2,2%.

Intenzioni di voto

Il sondaggio BiDiMedia del 14 luglio mostra rispetto al precedente (14 aprile) variazioni importanti tra i principali partiti. I cambiamenti iniziano sin dalle prime due posizioni: il Partito Democratico non è più in testa, pur confermando il 22,3% di aprile. Viene infatti sorpassato, per solo sei decimi, da Fratelli d’Italia nettamente in crescita negli ultimi tre mesi (2,9 punti).

D’altro canto, nel centrodestra, assistiamo ad un enorme calo della Lega, ora al 14,2% in ribasso di ben 3,6 punti. Il Movimento 5 Stelle non riesce però a raggiungere la terza posizione sul podio per via di un quasi altrettanto grande calo al 10,2% (-2 punti secchi). Rispetto alla rilevazione di inizio anno il M5S perde addirittura 4 punti. Guardando agli altri partiti della maggioranza Draghi, Forza Italia continua la sua altalena attorno al 7%(7,2%, +0,4) mentre sia la Federazione di +Europa e Azione, sia Italia Viva perdono un decimo a testa (fermandosi rispettivamente al 4,7% e 2%). Stabile al 1,4% Articolo 1-MDP. Sale in prima pagina la nuova federazione tra Sinistra Italiana ed Europa Verde che questo mese segna un piccolo calo -0,1% rispetto alla somma dei due partiti di 3 mesi fa.

La fiducia nel governo

Ad aprile il favore degli italiani per l’esecutivo guidato da Mario Draghi scende al 43%; 2 punti in meno rispetto all’ultima rilevazione BiDiMedia. Un calo non drammatico ma significativo per due ragioni: prosegue il trend negativo da tutto il 2022 e per la prima volta i contrari al governo sopravanzano i favorevoli in maniera considerevole. Sono infatti esattamente il 51% del campione coloro che non hanno fiducia nell’esecutivo.

Il calo dell’approvazione è fortemente differenziato per forze politiche. La fiducia infatti è addirittura in lieve crescita tra i partiti di centro o centrosinistra come Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Azione / PiùEuropa e Italia Viva, pressoché stabile in di Destra o Centrodestra come Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italiaquelli centristi e in moderata discesa nel M5S; il calo si concentra invece a sinistra, tra gli elettori di Sinistra Italiana-Europa Verde e, soprattutto, tra gli elettori indecisi e/o poco interessati alla politica.