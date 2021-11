Nei sondaggi il Pd raccoglie i frutti e Meloni è il nuovo leader del centrodestra

Rispetto ai mesi scorsi, c’è stato un doppio ribaltamento nei sondaggi politici. Se prima in Italia c’era una predominanza del centrodestra, con Lega primo partito e Fratelli d’Italia tra i partiti più votati del Paese, adesso il panorama è completamente rovesciato. Il primo partito d’ Italia non è più della destra perché è il Partito Democratico e all’interno dell’arco di destra, è il partito di Giorgia Meloni il più votato. Che cosa è successo?

Semplice. E’ successo che il Pd, raccoglie i frutti della vittoria alle elezioni comunali di ottobre, con la segreteria di Enrico Letta, capace di compattare l’elettorato intorno a delle precise battaglie riconducibili alla sinistra: a partire dalla dote ai 18enni al Ddl Zan. Due proposte andate male, la prima un flop, la seconda stroncata nel Vietnam del voto al Senato. Ma lottare per certi diritti ha pagato. Dall’altra parte la Meloni, col vento dell’opposizione in poppa, resta coerente e aumenta il consenso, che invece perde per strada un Matteo Salvini troppo ambiguo nel cercare di essere sia di lotta che di Governo.

Gli ultimi sondaggi politici realizzati da YouTrend