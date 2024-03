Morta a 42 anni Valentina Paterna di Fratelli d'Italia, il dolore di Giorgia Meloni: "Rimarrai sempre con noi"

Lutto nel mondo della politica. Si è spenta a soli 42 anni Valentina Paterna, esponente di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale del Lazio e coordinatrice del circolo FdI di Tarquinia, in provincia di Viterbo. La 42enne è morta a poche settimane dal suo compleanno, a causa di una malattia con cui lottava da tempo.

Lutto per Fratelli d'Italia: è morta Valentina Paterina

A fare il triste annuncio sui social è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Con grande dolore ho appreso la notizia della scomparsa, a soli 42 anni, di Valentina Paterna, esponente di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale del Lazio. Una donna forte che ha lottato con coraggio contro la malattia e portato avanti le istanze del territorio e dei cittadini con determinazione e onestà. Mi stringo al dolore della famiglia, di Alberto, della comunità di Tarquinia e di tutta FdI. È stato un onore conoscerti e condividere con te tante battaglie politiche, rimarrai sempre con noi. Ciao Valentina". Valentina Paterna viveva a Tarquinia, cittadina adesso sotto shock, dove era coordinatrice del circolo di Fratelli d'Italia. Nel marzo del 2023 era diventata consigliera regionale: alla Pisana ricopriva la carica di presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente. La 42enne lascia il compagno Alberto Riglietti, assessore comunale di Tarquinia.

Molti i messaggi di cordoglio dopo quello pubblicato dalla premier. "Raggiunto dall'assurda notizia della morte improvvisa della cara Valentina Paterna - scrive il presidente provinciale di Fdi, Massimo Giampieri -, simbolo di impegno politico in Regione Lazio e al Comune di Tarquinia, a nome dell'intera comunità di Fratelli d'Italia della provincia di Viterbo, mi stringo al dolore della mamma, dei parenti tutti e del suo compagno di una vita Alberto Riglietti"

Una tristezza condivisa anche da Daniele Sabatini, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio: "La scomparsa dell'amica e collega Valentina Paterna lascia un dolore terribile. Donna forte, che ha coniugato impegno politico e istituzionale nonostante la continua lotta alla malattia. Caparbia e sempre sorridente alla vita, lascia un vuoto incolmabile. È una perdita che ci tocca nel profondo. Ci stringiamo al dolore della sua famiglia, ad Alberto e a tutti coloro che le vogliono bene. A loro vanno le mie più sincere condoglianze, personali e istituzionali".

"Di Valentina ricorderemo il garbo, la gentilezza e il grande amore per il territorio.- hanno dichiarato i consiglieri regionali di Italia Viva Marietta Tidei e Luciano Nobili - Con particolare commozione, esprimiamo il nostro più sentito cordoglio e inviamo sincere condoglianze a suo marito Alberto, alla sua famiglia e alla sua comunità politica". Sulla stessa linea anche il commento di Sergio Caci commissario della provincia di Viterbo per Noi Moderati: "La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità. Valentina era una persona di grande valore, sempre disponibile e pronta ad aiutare gli altri. Il suo impegno e la sua dedizione saranno ricordati da tutti. In questo momento di dolore, ci stringiamo attorno alla famiglia e agli amici di Valentina e alla comunità di Tarquinia, porgendo loro le nostre più sincere condoglianze".