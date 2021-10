Le esercitazioni nucleari "segrete" in Italia: dove e come si addestrano i piloti

Le basi militari Nato italiane di Ghedi (Brescia) e Aviano (Pordenone) sono coinvolte nell'edizione 2021 di "Steadfast Noon", avviata la scorsa settimana e attualmente in corso. Si tratta, come riferisce la Nato, di un ormai tradizionale "annual deterrence exercise", che prevede l'attivazione di dozzine di velivoli di tutti gli eserciti dell'alleanza europea, concentrata in particolare nell'Europa meridionale, con aerei e personale di 14 Paesi della Nato.

Si tratta di esercitazioni nucleari, ovviamente senza armi cariche. Aerei e soldati sono impegnati in un'ampia simulazione, definita ancora dalla Nato come un'attività di addestramento, ogni anno ospitata da un diverso Paese della Nato. Nello specifico, l'operazione "Steadfast Noon" prevede voli di addestramento con aerei da combattimento "a doppia capacità" (dall'inglese dual-capable fighter jets), oltre ad aerei convenzionali, supportati da velivoli di sorveglianza e rifornimento. Fa sorridere, ma viene specificato anche questo: "No live weapons are used". Tradotto: non verranno utilizzate armi vere.

"Lo scopo fondamentale della capacità nucleare della Nato è preservare la pace e scoraggiare le aggressioni", si legge in una nota della North Atlantic Treaty Organization, l'organizzazione internazionale del Patto Atlantico operativa dal 1949, che ribadisce: "Al termine della Guerra fredda, la Nato ha ridotto drasticamente il numero di armi nucleari in stanza in Europa, e la dipendenza dalle stesse nella strategia militare". Tutto vero, ma fino a un certo punto. Non vi sono infatti conferme ufficiali, per motivi di sicurezza nazionale e internazionale, ma armi atomiche funzionanti sarebbero infatti custodite in almeno cinque siti militari in tutto il territorio europeo: oltre alle citate Aviano e Ghedi si segnalano anche le basi di Kleine Brogel in Belgo, di Buchel in Germania, di Volkel in Olanda e di Incirlik in Turchia.