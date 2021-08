La paura della gente di Kabul: "Sventola la bandiera talebana. Ho visto donne piangere sul ciglio della strada"

Chi può scappa dalla capitale afghana. Il Guardian pubblica la testimonianza di un residente: "La gente ha paura. Hanno paura per le loro famiglie, le loro mogli e le loro figlie in particolare"

I talebani sono ormai a Kabul, si va verso una resa pacifica. Chi può scappa dalla capitale afghana. Il Guardian pubblica la testimonianza di un residente: " La gente ha paura. Hanno paura per le loro famiglie, le loro mogli e le loro figlie in particolare. Alcuni residenti a Kabul con legami con i talebani sono contenti. Ma la maggioranza ha davvero paura".

“Questa mattina ero in giro per la città. Ho visto donne piangere sul ciglio della strada. La gente correva, con tutti che cercavano di trovare un veicolo per tornare a casa. Non c'erano più taxi " racconta il testimone. " Ho sentito degli spari qualche ora fa. Ma la città è abbastanza tranquilla. Tutti sono rintanati nelle loro case, i negozi e le banche che prima erano occupati sono per lo più chiusi. Gli scolari avrebbero dovuto sostenere gli esami oggi, ma è tutto chiuso".

"La bandiera dei talebani sventola"

"I talebani sono arrivati ??questa mattina alla periferia di Kabul - continua il racconto sul quotidiano inglese - Alcuni sono già in città, a parlare con la gente, per ora senza armi. Si dice che abbiano preso la prigione di Pul-e-Charkhi [la più grande in Afghanistan] e liberato i prigionieri. La bandiera dei talebani sventola in alcuni distretti di Kabul compreso nel giardino di Babur, un quartiere storico dove è sepolto l'imperatore Mughal Babur".

Poi la testimonianza si fa ancora più drammatica: " Sappiamo cosa accadrà dopo. Inizieranno a cercare "traditori" – chiunque abbia prestato servizio con l'esercito afghano o che abbia lavorato con le forze della Nato e gli americani. Prenderanno di mira anche le case dei ricchi uomini d'affari a Kabul, chiedendo loro come hanno fatto i loro soldi e sono riusciti a costruire una proprietà di quattro o cinque piani. Nel frattempo, la situazione per i comuni afghani è terribile. La scorsa settimana, il prezzo per un pacchetto di farina era di 1.700 afgani (25 dollari). Oggi sono 2.500 afgani".

Le voci secondo cui Ghani avrebbe già lasciato la capitale, e forse anche il paese, si susseguono.

Suhail Shaheen, portavoce dei talebani, in un'intervista alla Bbc ha garantito che "non ci saranno vendette" sulla popolazione una volta completata la presa del potere. "Assicuriamo al popolo dell'Afghanistan, in particolare nella citta' di Kabul, che le loro proprieta' e le loro vite sono al sicuro, non ci sara' alcuna vendetta su nessuno", ha dichiarato Shaheen, "siamo al servizio del popolo e di questo Paese".