Gli 80 casi di contagio da variante delta che hanno mandato in lockdown 5 milioni di persone

Lockdown di due settimane da oggi e fino al 9 luglio a Sydney per la diffusione della variante Delta del coronavirus. Il governo del Nuovo Galles ha annunciato alla popolazione di restare a casa - salvo le eccezioni previste per andare a lavorare, fare la spesa e per ragioni mediche - nell'area metropolitana di Sydney e nelle vicine zone di Blue Mountains, Central Coast e Wollongong.

Ora oltre cinque milioni di cittadini e centinaia di migliaia di residenti nel circondario costiero dovranno restare a casa. La decisione dopo che sono stati accertati nella città 80 casi di Covid-19 legati alla contagiosa variante Delta: all'origine del focolaio l'equipaggio di un aereo che poi sta scontando la quarantena in hotel.

I nuovi casi hanno colto di sorpresa Sydney, che era tornata alla normalità dopo mesi nei quali erano stati registrati pochissimi casi. Grazie anche alla chiusura dei confini, l'Australia è riuscita ad arginare la diffusione del coronavirus nel Paese, dove dall'inizio della pandemia sono stati registrati circa 30.400 casi e 900 vittime su una popolazione di 25 milioni di persone.