"Qui l'80% delle persone ha rinunciato al vaccino AstraZeneca"

Alcuni cittadini in questi mesi sono stati e sono tuttora diffidenti sul vaccino dell'azienda anglo svedese AstraZeneca, malgrado le evidenze scientifiche. Pochi giorni fa l'Ema (l'Agenzia europea per i medicinali) ha confermato il giudizio positivo sul rapporto rischi-benefici del farmaco e ha ammesso un possibile nesso con le trombosi molto rare come effetto collaterale. "Non ci sono rischi generalizzati nella somministrazione del vaccino, quindi non abbiamo ritenuto necessario raccomandare misure specifiche per ridurre il rischio", ha sancito l'Ema. Nessuna restrizione dunque, ma il vaccino AstraZeneca è stato raccomandato solo alle persone con più di 60 anni anche in Italia.

"In Sicilia c'è l'80% di rinunce del vaccino AstraZeneca. Su 100 persone, 80 dicono di no". A fornire il dato è stato il presidente della regione, Nello Musumeci, che ha provato così a rassicurare i siciliani: "È naturale - ha spiegato il governatore dell'isola - che la condizione di allarme sia particolarmente elevata, ma abbiano il dovere di credere agli scienziati che dicono che è più pericoloso non vaccinarsi piuttosto che vaccinarsi".

Con la Sicilia al limite della zona rossa, come preannunciato dallo stesso governatore, la strada per uscire dal tunnel del coronavirus e accantonare le restrizioni è una sola: "Immunizzare la comunità siciliana, sottoporla a vaccino ed è quello di cui ci stiamo occupando", ha detto Musumeci. Per farlo, la regione punta sui medici di famiglia, già arruolati, e a breve anche sui farmacisti. Il presidente della regione ha infine annunciato che "a metà aprile è previsto l'arrivo tanto atteso delle prime dosi del vaccino Janssen di Johnson&Johnson, ancora in numero ridotto, ma sarà il primo a dose singola ad essere distribuito".