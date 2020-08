A scuola in moduli provvisori, solo a Milano costano più di 2 milioni di euro

Moduli 'classe' temporanei per le scuole: a Milano iniziano i sopralluoghi dell'impresa e la corsa contro il tempo per preparare le aule alla riapertura delle scuole. La Bettiol srl di Bolzano ha ottenuto - a seguito della procedura negoziata aperta dal Comune di Milano - l'affidamento della fornitura e posa in opera di moduli temporanei destinati ad aule scolastiche e locali accessori, per l'importo complessivo di 2.620.932 euro (iva esclusa). Si tratta di spazi che si aggiungeranno a quelli a disposizione delle scuole per svolgere le attività in sicurezza.

Il Comune di Milano ha acquistato questi moduli e finita l'emergenza Covid, potranno essere utilizzati nuovamente per ospitare gli alunni di altri plessi in cui saranno programmati lavori di manutenzione straordinaria, per questo nelle prestazioni richieste all'azienda aggiudicataria è prevista la possibilità di smontaggio o rimontaggio dei prefabbricati per un eventuale successivo riutilizzo in periodo di normale attività.

50 "moduli" per 2 milioni e 600mila euro

Nel Municipio 6 saranno installati otto moduli presso la primaria di via Narcisi, che ospiterà due materne in cui sono previsti lavori di manutenzione straordinaria.

Nel Municipio 7 un modulo sarà destinato alla primaria di via Rasori 19, in cui sono programmati interventi edili molto importanti, e altri 8 moduli sono previsti per l'Istituto comprensivo Cabrini: quattro destinati alla secondaria di I° Grado in via Martinetti e altri quattro per il plesso di via Forze Armate 65, dove in autunno partiranno i lavori per la messa in sicurezza dei solai.

Sono in totale 27 i moduli previsti nel Municipio 8, area in cui sono in corso il maggior numero di interventi di manutenzione straordinaria. Cinque per la primaria di via Quarenghi, quattro invece per la Rinnovata Pizzigoni in via Castellino da Castello oggetto di un intervento complesso di ristrutturazione. Per la primaria di via Console Marcello sono previsti 6 moduli, quattro per la secondaria di I° Grado di Via Gallarate, cinque per la scuola d'infanzia di via Gattamelata 22 e tre per la primaria di via Cilea, Istituto comprensivo Borsi, che ospita i bambini destinati alla nuova scuola Viscontini che sarà pronta il prossimo anno.

Queste scelte potranno essere soggette a modifiche in seguito a necessità tecniche rilevate nei sopralluoghi da parte dell'impresa aggiudicataria.

Al conto totale mancano ancora sei moduli, la cui definitiva collocazione rimane in sospeso per situazioni di emergenza che dovessero verificarsi nel mese di agosto o per i casi in cui non si riuscisse a recuperare spazi con gli interventi di manutenzione ordinaria programmati.

"Grazie ai poteri commissariali del sindaco - commenta Paolo Limonta, assessore all'Edilizia Scolastica - siamo riusciti in venti giorni a costituire l'elenco degli operatori economici e ad aggiudicare la procedura. Un tempo record, necessario in questo periodo di emergenza, per garantire ai bambini e alle bambine la ripartenza in sicurezza della scuola a settembre. Per operare una scelta coerente siamo partiti dalle situazioni più critiche, ovvero quelle che non disponevano di alcuno spazio ulteriore nel loro edificio perché oggetto di lavori in corso o perché ospitano le classi di altre scuole in cui insistono opere di manutenzione straordinaria".

Nello stesso tempo "abbiamo accelerato i lavori di manutenzione ordinaria in tutti i plessi. Per questo vorrei ringraziare i tecnici dell'Edilizia Scolastica che hanno lavorato senza sosta per verificare gli spazi, incontrare presidi e trovare soluzioni per recuperare più spazi possibili e gli operatori di MM che si occupano di manutenzione ordinaria per il grande numero di interventi svolti", conclude Limonta.