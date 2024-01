La decisione di Meloni, valanga killer, il giallo dell'aereo senza portellone, via alla settimana di maltempo e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lunedì 8 gennaio 2024.

L'AEREO SENZA UN PEZZO. Non c'è una timeline al momento. 171 aerei Boeing 737 Max 9 rimarranno a terra negli Usa finché non sarà accertato che sono in tutto e per tutto sicuri. Parte della fusoliera (un portellone) di un aereo dell'Alaska Airlines si è staccata in volo venerdì scorso a quasi 5mila metri di quota, qualche minuto dopo il decollo. A bordo c'erano 177 passeggeri. Le immagini hanno fatto il giro del mondo. Il portellone precipitato nei pressi di Portland, intanto, non si trova e le autorità hanno lanciato un appello a chiunque avvisti il pannello e altri componenti dell'aereo caduti. Serve per le indagini, per capire cosa sia andato storto. Hanno rischiato grosso a bordo, anche se nessuno era seduto sul sedile a fianco del portellone. Ma se il distacco fosse avvenuto a un'altitudine molto più elevata (10mila metri, per esempio) chiunque fosse stato in quella fila, o nelle file adiacenti, sarebbe potuto finire fuori dall'aereo. Aereo che è nuovissimo, ha pochi mesi "di vita". Il modello 737 Max 9 è tra i più "esaminati" della storia, qui tutto fa pensare che sia stato un problema isolato. Resta da capire quale.

MELONI HA DECISO. Non ci sarebbero più dubbi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si candiderà in prima persona alle elezioni europee, correrà come capolista in tutte le circoscrizioni e poi lascerà il posto ai secondi (tutti uomini, per l'alternanza di genere). I sondaggi restano eccellenti, Fratelli d'Italia è stimata intorno al 28 per cento (due punti percentuali sopra il risultato della vittoria delle elezioni politiche settembre 2022) e secondo i vertici del partito il fatto che Meloni scenda in campo in prima persona può valere tra l'1,5 e il 2 per cento in più. La soglia psicologica del "trionfo" è fissata dai meloniani al 30 per cento. FdI potrebbe risultare il partito - tra i partiti di tutta Europa - che porterà più eletti al prossimo Europarlamento.

SALUTI ROMANI. Domenica la destra romana si è ritrovata, come ogni anno, davanti all'ex sede del Msi al quartiere Tuscolano per ricordare tre giovani militanti uccisi nella strage di Acca Larentia del 1978. A sfilare davanti al luogo del triplice omicidio quest'anno ci sono state anche cariche istituzionali, dal presidente della Regione Rocca al vice-presidente della Camera Rampelli, ma anche l'assessore al comune di Roma Gotor, dem, perché la cerimonia ufficiale è bipartisan. A poca distanza, però scatta una marea di saluti romani, con slogan "presente", fatto che scatena la polemica del Pd: "Commemorare i morti è una cosa, dare copertura istituzionale ad adunate fasciste è altro". Replica il presidente Rocca: "Nessun saluto romano davanti a istituzioni".

VALANGA KILLER. Roberto Biancon, 53 anni, osteopata e la compagna, Vanessa Gatti, 30 anni, impiegata, entrambi della provincia di Milano, si sono trovati al posto sbagliato nel momento sbagliato. Sono morti travolti da una valanga in Val Formazza, in Piemonte. Escursionisti esperti, ma in realtà non era la giornata giusta per avventurarsi con le ciaspole verso il lago Toggia e il passo San Giacomo, a causa di neve caduta e raffiche di vento. Il bollettino valanghe dell'Arpa segnava livello 3 marcato. Allerta ignorata da alcune persone: i due non hanno avuto scampo.

SANGUE A GAZA E CISGIORDANIA. Media arabi affermano che droni israeliani hanno bombardato stanotte due ospedali nella Striscia di Gaza, quello Europeo della città meridionale di Khan Yunis e lo Shuhada al-Aqsa nella centrale Deir al-Balah. Almeno 113 morti nelle ultime 24 ore di bombardamenti israeliani. Una bimba palestinese di 4 anni è stata uccisa accidentalmente da agenti israeliani che hanno sparato verso un'auto in corsa contro un checkpoint vicino Gerusalemme. Nei raid sulla Striscia morti anche due giornalisti.

Vi segnalo inoltre, in breve:

ANCORA MALTEMPO. Continua il maltempo su gran parte dell'Italia. Oggi allerta gialla in otto regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Molise, Sardegna e Sicilia. Temperature in calo dappertutto. Sarà una settimana complicata tra freddo, vento forte, piogge diffuse e persistenti al Centrosud e anche la neve, con fiocchi fino a bassissima quota al Nord. Una vasta area ciclonica rimarrà stazionaria sul Mediterraneo almeno fino a giovedì.

CASO POZZOLO. Da oggi i pm di Biella ascolteranno i testimoni del caso Pozzolo. Tra i primi ci sarà probabilmente il sottosegretario alla Giustizia, Delmastro. Due dei partecipanti alla festa di Capodanno affermano che a sparare sarebbe stato il deputato di Fdi, ora sospeso. Ma a chi stava mostrando l'arma? Non è affatto chiaro.

LAGO DI COMO. Non è chiaro perché l'auto sia schizzata all'improvviso in avanti finendo nel lago di Como. Erano circa le 23 della sera dell'Epifania quando Morgan Algeri, 38 anni e Tiziana Tozzo, 45 anni sono stati visti parlare nei pressi del belvedere comasco. Poi sono saliti a bordo del Suv che un attimo dopo è partito in avanti cadendo nello specchio d'acqua. Morti intrappolati.

SONDAGGIO TRUMP. C'è un sondaggio che più di altri preoccupa i democratici in vista delle elezioni Usa. Trump potrebbe ottenere più voti afroamericani di qualsiasi altro candidato presidenziale repubblicano nella storia. Secondo i sondaggi esaminati da Bloomberg, ha tra il 14% e il 30% dei voti "black". Dato che va ben oltre l'8% dei voti afroamericani che il tycoon ottenne nel 2020.

FCA LICENZIA. La Fiat chiude la sua storica fabbrica Fca di motori 1.3 Multijet a Bielsko Biala, in Polonia, licenziando quasi 500 operai entro la fine del 2024. Una parte troverà lavoro in altri stabilimenti Stellantis nel paese. La liquidazione della storica azienda che negli anni Settanta iniziò a produrre le Fiat 126 è la fine di un'epoca.

PAURA PER IL POCHO. L'ex calciatore del Napoli e della nazionale argentina Ezequiel "Pocho" Lavezzi sarebbe ricoverato in Argentina per overdose, secondo i media locali. Il figlio Tomas smentisce: "Sta bene ed è in cura". C'è apprensione per le sue condizioni di salute.

SERIE A. Nell'ultima giornata d'andata della Serie A il Milan domina per 3-0 a Empoli, la Juventus e la Lazio vincono 2-1 rispettivamente in casa dalla Salernitana e dell'Udinese, il Napoli crolla 0-3 a Torino e Roma-Atalanta finisce 1-1.

MISSIONE LUNA. A Cape Canaveral è tutto pronto per la missione che potrebbe scrivere una nuova pagina dell'esplorazione lunare. Oggi è previsto il lancio del primo veicolo privato destinato a posarsi sul suolo lunare, il lander Peregrine dell'azienda americana Astrobotic. L'allunaggio è previsto il 23 febbraio: un veicolo americano tornerebbe a posarsi sulla Luna a oltre mezzo secolo dall'ultima missione del programma Apollo, la 17.

Buona giornata, su Today.it.