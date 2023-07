Ragazzi dispersi nel Po, caccia ai migranti, lo strano aumento di stipendi alla Camera e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è venerdì 14 luglio 2023.

RAGAZZI DISPERSI NEL PO. Due ragazzi sono dispersi nel fiume Po a Revere (Mantova), le ricerche dei vigili del fuoco si sono dovute interrompere per il buio. Uno 20enne e l'altro 30enne, entrambi di nazionalità marocchina, residenti a Ostiglia, facevano il bagno con gli amici per sfuggire al gran caldo. Uno si è tuffato in acqua e poi sarebbe sparito. L'amico avrebbe tentato di aiutarlo ma è stato inghiottito dai flutti. "Il Po non perdona - dice il sindaco - La corrente avrà ormai trascinato i corpi lontano". Ennesima tragedia nei fiumi, dove spesso le vittime in acqua sono straniere. I motivi? Non conoscono i pericoli nascosti degli apparentemente placidi corsi d'acqua, mancano cartelli e segnalazioni dei pericoli, non c'è sul territorio educazione sul tema, e una giornata al fiume è più economica che una al mare, in molti casi. Decine di morti all'anno, invisibili. Qui gli aggiornamenti.

CACCIA AI MIGRANTI. La Tunisia di Saied è ormai terra inospitale per uomini, donne e bambini subsahariani. Colpi di proiettile sparati ad altezza uomo dalle forze di sicurezza, lanci di sassi e pietre da parte della popolazione di Sfax contro migranti di Senegal, Camerun, Guinea e Mali, deportazioni di massa verso il confine algerino e libico in una zona desertica che è stata dichiarata di interesse militare e dove è vietato l'accesso a ogni tipo di organizzazione. Forse è il caso di ribadirlo. Un Paese a due passi da noi, con cui l'Italia stringe accordi economici di vario tipo per frenare i flussi e le partenze porta intere famiglie, comprese donne e bambini, nel deserto senza un goccio d'acqua, e li abbandona a morte quasi certa. Sfax è dietro l'angolo, a sole 100 miglia nautiche da Lampedusa (dove gli sbarchi continuano, a raffica). Qui un quadro della strategia tunisina sui migranti.

AUMENTO DI STIPENDIO ALLA CAMERA. Stavano scherzando, a quanto pare. L'Ufficio di presidenza di Montecitorio ha deciso, con delibera, che ai presidenti dei gruppi parlamentari verrà corrisposta un'indennità aggiuntiva di 1.269,34 euro netti al mese. Un'operazione a saldo zero, perché i soldi in più per i presidenti verranno tolti dal monte previsto per i gruppi. Indennità che si somma ai 5 mila euro di "stipendio" mensile percepito da tutti i deputati a cui si aggiungono una diaria di 3.500 euro, un rimborso spese di 3.690 euro, più 1.200 euro annui di rimborsi telefonici e da 3.300 fino a 3.900 euro ogni tre mesi corrisposti per i trasporti. La decisione è stata votata dall'ufficio di presidenza, con i sì dei partiti della maggioranza di centrodestra e quello, inaspettato, del M5s. Pd, Italia Viva-Azione e Verdi-Sinistra si sono astenuti. Poi quando la notizia ha iniziato a rimbalzare è iniziato il "fuggi fuggi", quasi tutti - subodorando la figuraccia - si sono detti disponibilissimi a rinunciare all'indennità, rendendo di fatto nulla, la delibera.

SCIOPERO AEREI (E NON SOLO). Il ministro dei trasporti Salvini non sembra orientato a una nuova precettazione per domani, 15 luglio, nonostante si rischi un sabato nero per via dei numerosi scioperi negli aeroporti. Ieri è stata molto alta l'adesione all’agitazione dei treni. Oggi si fermeranno i Canadair iscritti a Ugl trasporto aereo e i rider, che hanno annunciato proteste in 10 città dopo lo stop di Uber Eats che ne ha mandati a casa circa 3.000 senza ammortizzatori sociali, essendo impiegati come collaboratori autonomi occasionali e partite Iva.

SUD "ZES". Il piano è trasformare tutto il Sud Italia in un'unica Zona economica speciale (Zes) per rilanciarne lo sviluppo, e rendere permanenti gli sconti sui contributi previdenziali per le imprese che operano nelle regioni meridionali. Fitto, ministro per gli Affari europei, ne ha parlato ieri a Bruxelles con la vicepresidente della commissione Ue Vestager, responsabile per la concorrenza. Le sensazioni sarebbero incoraggianti. La Zes unica per il Mezzogiorno sostituirebbe le otto costituite nel 2017 in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nell'ambito delle Politiche di Coesione. Fitto ha lanciato un'azione a tutto campo per dare nuovo impulso allo sviluppo del Sud.

Vi segnalo inoltre, in breve:

GIUSTIZIA PER EMANUELE. 24 anni ci sono voluti per avere giustizia con una sentenza di primo grado. La corte d'assise di Pisa ha condannato per omicidio volontario in concorso due ex caporali della Folgore per la morte di Emanuele Scieri, il parà di leva trovato cadavere nella caserma Gamerra il 16 agosto 1999. Fu vittima di atti di nonnismo.

IL TELEFONO DI LA RUSSA. Se non sarà lo stesso Leonardo Apache La Russa, denunciato da una ragazza per violenza sessuale, a consegnare il suo cellulare, la Procura di Milano, volesse vederne il contenuto, dovrà passare dalla giunta delle autorizzazioni del Senato. La sim del telefono risulta intestata al padre Ignazio che gode delle garanzie parlamentari che lo rendono immune.

CONCORSO ESTERNO. Da Mantovano lo stop a Nordio: "Il concorso esterno non si tocca". Il sottosegretario frena il ministro della giustizia sulle modifiche al reato che punisce le contiguità con la mafia: non è in discussione, caso chiuso.

SENZA REDDITO. Reddito di cittadinanza, l'angoscia e la rabbia di chi non lo prenderà più. Per molti beneficiari del reddito di cittadinanza quella di luglio sarà l'ultima "ricarica". Centinaia di migliaia di persone verranno escluse dal sussidio dopo la riforma voluta da Meloni. Nei tanti gruppi Facebook si percepisce un misto di angoscia e incredulità, non tutti hanno capito cosa li aspetta.

FRANCIA BLINDATA. La Francia si blinda per il 14 luglio, giorno in cui ogni anno celebra la presa della Bastiglia nella rivoluzione del 1789. Dopo le rivolte scoppiate per la morte del diciassettenne ucciso da un agente il 27 giugno a Nanterre, è scattata da ieri sera e fino al 15 mattina un dispositivo di sicurezza "eccezionale" per scongiurare una nuova ondata di violenze.

PURGHE IN RUSSIA. Secondo il Wall Street Journal, sarebbero almeno 15 gli alti ufficiali russi sospesi o licenziati dopo la rivolta del gruppo di Evgeny Prigozhi, mentre altri 13 sarebbero stati fermati e interrogati. Non ci sono né ci saranno conferme ufficiali. A Mosca non piace vedere i suoi panni sporchi lavati in pubblico.

IL PRETE DI VIDELA. La Corte di Appello di Bologna ha deciso che don Franco Reverberi sarà estradato in Argentina e sarà sottoposto a processo. Una svolta nella storia di questo prete italiano accusato di aver partecipato attivamente agli orrori del regime di Videla, nell'Argentina degli anni tra il 1976 e il 1983.

HOLLYWOOD SI FERMA. Gli attori di cinema e tv entrano in sciopero, Hollywood verso la paralisi Sag-Aftra, sindacato che riunisce 160mila attori, ha invitato gli iscritti a disertare i set da domani. Lo sciopero si aggiunge a quello degli sceneggiatori. L'ultima protesta contemporanea delle due categorie risale al 1960.

LA FIGLIA DI ELVIS. Rivelata dopo sei mesi la causa della morte a 54 anni di Lisa Marie Presley, l'unica figlia della leggenda Elvis: un'ostruzione intestinale.

MADONNA FA TESTAMENTO. Madonna ha fatto testamento secondo quanto rivela il tabloid britannico The Sun, seminando qualche dubbio tra i fan sulle sue reali condizioni di salute. Avrebbe indicato di rifiutare la vendita di gadget economici che offuscherebbe la sua immagine. Si è anche opposta all'uso di ologrammi per futuri spettacoli post mortem.

MENO ASPARTAME. L'OMS ha dichiarato di aver classificato l'aspartame, un dolcificante artificiale comunemente usato nelle bevande analcoliche, come "potenzialmente cancerogeno per l'uomo", lasciando però invariato il limite di assunzione giornaliera. Si consiglia moderazione. Cose da sapere sull'aspartame.

