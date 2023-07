Sciopero treni oggi (poi sabato tocca agli aerei): orari, cose da sapere e viaggi garantiti

Due giorni di inevitabili disagi. Sciopero dei treni di oggi, giovedì 13 luglio 2023, confermato ma dimezzato. Sciopero degli aerei di dopodomani, sabato 15 luglio 2023, confermatissimo (almeno per ora). Ma procediamo con ordine.

Lo sciopero (a metà) di oggi giovedì 13 luglio

Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha notificato ieri ai sindacati l'ordinanza con cui lo sciopero inizialmente previsto a partire dalle 3 di oggi, si fermerà alle 15 dello stesso giorno e non più alle 2 di venerdì 14 luglio. Con la protesta - indetta da Trenitalia e Italo e Trenord - sono previste cancellazioni totali e parziali. Il leader leghista ha deciso di prendere questa misura "anche alla luce dell’assicurazione, maturata durante il tavolo convocato al dicastero di Porta Pia e di cui si fa garante, dell’immediata ripresa delle trattative sindacali su tutti i punti oggetto dell’agitazione", fanno sapere dal ministero.

"Ho appena firmato l'ordinanza che dimezza lo sciopero dei treni indetto dei sindacati per domani e dopodomani perché lasciare a piedi 1 milione di italiani e di pendolari, di lavoratori e di lavoratrici un giovedì di luglio con una temperatura fino ai 35 gradi era impensabile. Mi adopererò affinché le aziende incontrino i sindacati per arrivare a dare soddisfazioni ai lavoratori delle ferrovie italiane senza lasciare a piedi centinaia di migliaia di italiani che non hanno colpe" ha affermato ieri Salvini in un video al termine della riunione al Mit con i sindacati.

"La precettazione è un'iniziativa, vergognosa, sbagliata e illegittima. Le astensioni dal lavoro sono state dichiarate secondo le leggi vigenti, valuteremo in sede legale come rispondere all'iniziativa di comprimere il diritto costituzionale di sciopero". Così il segretario generale della Filt Cgil, Stefano Malorgio, commenta la decisione del Mit di dimezzare lo sciopero dei treni. "Le proclamazioni degli scioperi sono a conoscenza del Ministero dei Trasporti dall’8 e dal 22 giugno, in questi 34 giorni nulla è stato fatto per evitarli mentre vi era tutto il tempo e la disponibilità per farlo", prosegue. I lavoratori protestano per il rinnovo di due contratti nazionali

Sciopero oggi Trenitalia, Italo, Trenord: i dettagli

Lo sciopero potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero.

Durante lo sciopero sarà comunque programmata l’effettuazione di alcune corse nazionali elencate nelle apposite tabelle dei treni da assicurare in caso di sciopero, consultabili su trenitalia.com. Trenitalia, tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione.

Durante lo sciopero sarà garantita l’effettuazione delle corse nazionali elencate nelle apposite tabelle dei treni da assicurare in caso di sciopero, nonché dei treni regionali nelle fasce pendolari (6-9), consultabili su trenitalia.com. Informazioni su collegamenti e servizi saranno diffusi attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo Fs Italiane, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, alle biglietterie self-service e presso le agenzie di viaggio convenzionate.

Previste le fasce di garanzia anche per Trenord. In caso di cancellazioni del servizio Malpensa Express e della linea S50, corse sostitutive con autobus, senza fermate intermedie, si legge sul sito. In vista della proclamazione dello sciopero, si legge invece sul sito di Italo, al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori di Italo, si pubblica la lista dei treni garantiti. Per informazioni si può contattare Pronto Italo 060708.

Sciopero voli aerei sabato 15 luglio 2023

Al momento è confermato lo sciopero degli aeroporti e di due linee aeree (MaltaAir-Ryanair e Vueling) per dopodomani, sabato 15 luglio. La protesta è stata confermata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) per il 15 luglio e prevede l'astensione dal lavoro del personale dipendente società di handling aeroportuale, dei lavoratori delle imprese di servizi aeroportuali di handling, di quelli del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti, nonché dei dipendenti delle aziende di trasporto aereo e indotto per otto ore, dalle 10 alle 18.

Negli stessi orari è previsto lo sciopero del personale navigante della Vueling, mentre durerà dalle 12 alle 16 quello del personale navigante tecnico della Malta Air. Lo sciopero nazionale dei piloti della compagnia Malta Air (che opera i voli di Ryanair) è stato proclamato da Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo "a seguito della sottoscrizione da parte di alcuni soggetti di un accordo totalmente insoddisfacente per la categoria piloti e vista la totale chiusura al dialogo e al confronto da parte della compagnia". Secondo le tre organizzazioni sindacali si tratta di: "un accordo assolutamente insoddisfacente e poco rispettoso della professionalità e del contributo che il personale navigante ha assicurato e che in particolare, nella fase post pandemia, ha consentito all'azienda un deciso incremento della redditività".

Come sempre Enac ha comunicato l’elenco delle tratte che saranno garantite insieme ai voli di Stato, militari, di emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso. Oltre a tutti i voli charter da e per le isole regolarmente autorizzati o notificati prima della data di proclamazione dello sciopero, saranno regolarmente assistiti tutti i seguenti voli:

Dat 1821 Palermo (Licj) - Pantelleria (Licg)

Dat 1900 Pantelleria (Licg) - Catania (Licc)

Dat 1901 Catania (Licc) - Pantelleria (Licg)

Eju 4115 Napoli (Lirn) - Olbia (Lieo)

Eju 4116 Olbia (Lieo) - Napoli (Lirn)

Eju 4061 Venezia (Lipz) - Olbia (Lieo)

Eju 4062 Olbia (Lieo) - Venezia (Lipz)

Voe1662 Verona (Lipx) - Olbia (Lieo)

Voe1214 Venezia (Lipz) - - Olbia (Lieo)

Voe1533 Verona (Lipx) - Palermo (Licj)

Voe1436 Napoli (Lirn) - Lampedusa (Licd)

Voe1802 Verona (Lipx) - Lampedusa (Licd)

Voe1722 Milano Linate (Liml) - Lampedusa (Licd)

Voe1217 Lampedusa (Licd) - Venezia (Lipz)

Voe1240 Venezia (Lipz) - Pantelleria (Licg)

Voe1673 Pantelleria (Licg) - Napoli (Lirn)

Voe1843 Pantelleria (Licg) - Verona (Lipx)

Lav 2487 Bologna (Lipe) - Lampedusa (Licd)

Lav 2442 Lampedusa (Licd) - Verona (Lipx)

Lav 2403 Bergamo (Lime) - Lampedusa (Licd)

Lav 3149 Bergamo (Lime) - Olbia (Lieo)

Lav 3150 Olbia (Lieo) - bergamo (Lime)

Lav 2488 Lampedusa (Licd) - Bologna (Lipe)

Vlg 6864 Firenze (Lirq) - Catania (Licc)

Vlg 6865 Catania (Licc) - Firenze (Lirq)

Vlg 6164 Barcellona (Lebl) - Cagliari (Liee)

Vlg 6165 Cagliari (Liee) - Barcellona (Lebl)

Ryr 4915 Verona (Lipx) - Palermo (Licj)

Ryr 9413 Napoli (Lirn) - Trapani (Lict)

Ryr 4561 Milano Malpensa (limc) - Cagliari (liee)

Ryr 4654 Napoli (lirn) - Cagliari (liee)

Ryr 9414 Trapani (lict) - Napoli (lirn)

Ryr 1660 Napoli (lirn) - Alghero (liea)

Ryr 1661 Alghero (liea) - Napoli (lirn)

Nos 6634 Verona (lipx) - Olbia (Lieo)

Nos 6347 Olbia (Lieo) - Bologna (lipe)

App 441 Parma (limp) - Olbia (Lieo)

App 442 Olbia (Lieo) - Parma (limp)

Sld 303 Firenze (lirq) - Elba (lirj)

Sld 304 Elba (lirj) - Firenze (lirq)

Sul fronte dei voli intercontinentali, oltre a tutti quelli in arrivo, compresi i transiti su scali nazionali, saranno assistiti, per il Medio Oriente:

Msr 704 Malpensa (Limc) - Cairo (Heca)

Uae 206 Malpensa (Limc) - Dubai (Omdb)

Qtr 128 Malpensa (Limc) - Doha Hamad (Othh)

Kac 164 Malpensa (Limc) - Kuwait (Okkk)

Eth 713 Malpensa (Limc) - Fiumicino (Lirf) - Addis Abeba (Haab)

Ity 896 Fiumicino (Lirf) - Cairo (Heca)

Eju 3937 Malpensa (Limc) - Tel Aviv (Llbg)

Rja 102 Fiumicino (Lirf) - Queen Alia (Ojai)

Etd 86 Fiumicino (Lirf) - Abu Dhabi (Omaa)

Ely 288 Malpensa (Limc) - Tel Aviv (Llbg)

Lav 3511 Malpensa (Limc) -Marsalam (Hema)

Fdb 1682 Napoli (Lirn) -Dubai (Omdb)

Gfa 026 Malpensa (Limc) - Bahrain (Obbi)

Sva 210 Malpensa (Limc) - Jeddah (Oejn)

Mea 236 Malpensa (Limc) - Beirut (Olba)

Isr 356 Verona (Lipx) - Tel Aviv (Llbg)

Ahy 036 Malpensa (Limc) - Baku (Ubbb)

Ryr 3154 Bergamo (Lime) - Amman (Ojai)

Aby 711 Bergamo (Lime) - Sharjah (Omsj)

Per il Nord America:

Uae 205 Malpensa (Limc) - New York (Kjfk)

Ity 604 Malpensa (Limc) - New York (Kjfk)

Tsc 2309 Fiumicino (Lirf) - Toronto (Cyyz)

Ual 0415 Malpensa (Limc) - Chicago (Kord)

Dal 289 Venezia (Lipz) - New York (Kjfk)

Aal 721 Fiumicino (Lirf) - Charlotte (Kclt)

Aca 893 Fiumicino (Lirf) - Montrel (Cyul)

Wja 033 Fiumicino (Lirf) - Calgary (Cyyc)

Per il Sud America:

Tam 8073 Malpensa (Limc) - Guarulhos (Sbgr)

Per il Sud Est Asiatico:

Sia 355 Malpensa (Limc) - Singapore (Wsss)

Cpa 234 Malpensa (Limc) - Hong Kong (Vhhh)

Cca 950 Malpensa (Limc) - Beijing (Zbaa)

Ity 770 Fiumicino (Lirf) - New Delhi (Vipd)

Per Giappone e Corea:

Aar 562 Fiumicino (Lirf) - Incheon (Rksi)

Kal 932 Fiumicino (Lirf) - Incheon (Rksi)

Ity 792 Fiumicino (Lirf) - Tokyo Haneda (Rjtt)

Per Centro America e Area Caraibica:

Nos 630 Malpensa (Limc) - La Romana (Mdlr)

Per l’Africa:

Nos 6986 Bologna (Lipe) - Marsa Alam (Hema)

Lav 5711 Bergamo (Lime) - Capo Verde (Gvac)

Tra i voli charter:

Ity 8920 Fiumicino (Lirf) - Hamburg (Eddh)

Continua a leggere su Today.it...