La tragedia dei fratellini morti nel vascone, picco del caldo, sciopero dei trasporti e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

FRATELLINI MORTI. Sono stati ritrovati morti i fratellini di 6 e 7 anni dispersi a Manfredonia (Foggia). Sono caduti, non è chiaro come, in un vascone per l'irrigazione profondo 3 metri. Forse volevano fare un bagno per sfuggire al caldo torrido. I sommozzatori dei vigili del fuoco parlano di "intervento drammatico". L'allarme era stato lanciato dai genitori che non li avevano più visti tornare a casa. Nel buio della sera, sono state poi viste le ciabattine dei due piccoli vicino alla grande vasca, lunga 40 metri. Nella notte, la conferma della tragedia con la scoperta e il recupero dei cadaveri. Qui i dettagli.

CALDO KILLER. Un operaio di 44 anni è morto mentre stava lavorando alla segnaletica stradale di una piazzola ecologica a Lodi. Vernice a spruzzo alla mano, si è accasciato a terra. C'erano 40 gradi. "Non si può morire sul lavoro per il troppo caldo. Forse è il caso che nelle ore più torride vengano presi tutti gli accorgimenti per evitare tragedie come questa", commenta Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana. "Se si appurasse che la morte è dovuta al caldo, chiediamo che venga inserito il reato di omicidio sul lavoro", dice la Uil. L'ondata di calore entra nella sua fase più bollente. Giovedì i bollini rossi saliranno a 10. La lista delle città roventi: Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Bologna, Viterbo, Campobasso e Pescara. Le temperature una decina di gradi sopra la media stagionale. Fa troppo caldo anche di notte, le strutture sanitarie sono in allerta.

GLI SCIOPERI DEI TRASPORTI. Sullo sciopero dei trasporti di domani nelle ferrovie e di sabato negli aeroporti, il ministero dei trasporti "farà di tutto affinché gli italiani non paghino troppo pesantemente la mobilitazione". Il ministro Salvini auspica un accordo ragionevole tra le parti ed è pronto ad aprire un tavolo già oggi con alcuni dei rappresentanti dei lavoratori, altrimenti non si esclude "alcun intervento nel rigoroso rispetto delle normative vigenti". Lo sciopero rischia di lasciare fermo più di un milione di italiani rispetto a un giorno normale, tra alta velocità, intercity e regionali. Immediata la replica delle sigle sindacali. Sugli scioperi "ci preoccupano le parole del ministro che minaccia un intervento diretto".

IL CALO DI FRATELLI D'ITALIA. In base ai dati in mano ad Alessandra Ghisleri di Euromedia, riportati oggi dalla Stampa, Fratelli d'Italia in poco meno di dieci giorni perde quasi due punti percentuali (passando dal 29.2% al 27.4%). Pesano le vicende che hanno interessato diversi componenti del partito della premier, ma al contempo l'indice di fiducia in Giorgia Meloni appare saldo, al 40,6.

PENSIONI IMBARAZZANTI. I sindacati hanno parlato di un incontro "imbarazzante" al ministero del lavoro nel quale non è stato presentato alcun dato né sulle pensioni. I rappresentanti del ministero non avevano il mandato a dare risposte alle proposte. L'unico impegno certo, e pesante per i conti pubblici, è quello per il recupero dell'inflazione delle pensioni in essere. Non ci sarà nessuna riforma dunque, restano le misure come Quota 103 (62 anni di età e 41 di contributi) e Ape sociale.

LA DELUSIONE DI ZELENSKY. Zelensky contro la Nato prima del suo arrivo al vertice di Vilnius: "Inaudito e assurdo che non ci sia un calendario per l'ingresso dell'Ucraina nell'Alleanza". Il segretario generale Stoltenberg gela le attese: "Non c'è una timeline per il processo d'ingresso, l'invito sarà esteso a Kiev quando ci saranno le condizioni". Il presidente ucraino è atterrato a Vilnius ed è salito sul palco per un inedito comizio davanti a migliaia di persone scese in piazza nel centro della capitale. Solo i Baltici, la Polonia e il Regno Unito chiedono di accelerare per l'ingresso di Kiev nella Nato.

PNRR A RISCHIO. La cabina di regia sul Pnrr si è riunita d'urgenza a Palazzo Chigi e ha approvato le modifiche, concordate con la commissione Ue, di 10 dei 27 obiettivi relativi alla quarta rata: è la prima volta che il Piano di ripresa e resilienza cambia, da quando è nato. I soldi previsti non arriveranno, non tutti.

LA RUSSA, LA RAGAZZA CONFERMA. La ragazza di 22 anni che ha denunciato Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, per violenza sessuale ha confermato le accuse riportate nella denuncia durante il colloquio, durato tre ore, dai pm. Le indagini continuano.

RABBIA ORLANDI. La notizia che cerca di coinvolgere lo zio Mario Meneguzzi nella scomparsa di Emanuela Orlandi getta su tutte le furie la famiglia della ragazza, figlia di un messo pontificio, sparita a Roma nel giugno 1983. C'eravamo anche noi alla conferenza stampa (video).

UN CAFFÈ AL GIORNO. Il governo ha presentato Dedicata a te, la carta contro il caro-carrello della spesa che punta ad aiutare le famiglie in difficoltà. Aiuterà circa un milione e 300mila nuclei. Una tantum di 383 euro. Secondo le voci critiche non è strutturata però in modo da individuare le reali sacche di povertà assoluta.

MISSILI DI KIM. La Corea del Nord ha lanciato un altro missile balistico "non identificato", stavolta a lungo raggio. Il razzo si è diretto verso est, in direzione del Mar del Giappone.

ISRAELE IN PIAZZA. Nel cosiddetto "giorno di resistenza" contro la riforma giudiziaria voluta dal governo Netanyahu, 10mila dimostranti si sono radunati ieri di fronte agli ingressi dell’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv.

RAZZISMO NORDICO. Il ministro delle finanze finlandese di estrema destra, Riikka Purra, si è scusata per una serie di frasi razziste che ha pubblicato 15 anni fa e ripescate oggi. Commenti anti-islamici violenti e contro gli immigrati, tra cui somali e "scimmie turche", e sui e mendicanti a cui sputare addosso.

LESLIE FUORI. Dopo 52 anni di carcere è stata rilasciata in libertà condizionale la 72enne Leslie Van Houten, uno degli "angeli della morte" della famigerata setta di Charles Manson, che seminò panico e orrore nella Los Angeles di fine anni '60.

JANNIK. Una semifinale a Wimbledon? Solo in due ci erano riusciti prima di Sinner (che venerdì affronterà Djokovic): Nicola Pietrangeli nel 1960 e Matteo Berrettini nel 2021. Il 21enne è diventato il decimo italiano di sempre in una semifinale Slam.

FERRARI ROSSO VERGOGNA. Arrivata a metà stagione, la Ferrari ha deciso di dedicare tutte le energie al progetto 2024. La SF-23, una delle peggiori monoposto uscite da Maranello in questo secolo, non sarà più migliorata, salvo piccole modifiche.

