Nuova ombra sul Covid, l'autopsia di Giovanna Pedretti, svolta per le regionali, dilaga l'epatite a Gaza, torna la neve e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

L'OMBRA SUL COVID. I ricercatori cinesi isolarono e mapparono il Covid-19 già alla fine di dicembre 2019, almeno due settimane prima che Pechino rivelasse al mondo i dettagli del virus: a rivelarlo oggi il Wall Street Journal, dopo aver esaminato nuovi documenti: a Pechino si caricò una sequenza quasi completa della struttura del Covid in un database gestito dal governo americano il 28 dicembre 2019, mentre la Cina condivise la sequenza del virus con l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) solo l'11 gennaio 2020. Quei ritardi e quelle ombre a inizio 2020 fecero sì chela risposta alla nascente pandemia tardò a concretizzarsi.

NAVI ITALIANE NEL MAR ROSSO. Nelle scorse ore c'è stato un nuovo attacco missilistico Usa nella notte contro obiettivi Houthi nello Yemen. I ribelli sostenuti dall'Iran assicurano che continueranno a colpire le navi nel Mar Rosso. Ci sarà una missione europea a protezione dei mercantili nel mirino dei ribelli yemeniti controllati dall'Iran. L'Europa accelera, le rotte commerciali rischiano seriamente di essere compromesse, e il contraccolpo sull'economia dell'Unione europea sarebbe forte. Lo "scudo" non sarà solo sul Mar Rosso, ma esteso al Golfo Persico. Le navi entreranno a contatto con i confini dell'Iran. Di sicuro ci saranno navi italiane, lo confermano fonti di governo. Il ministro degli Esteri Tajani assicura che ci sarà prima un passaggio in parlamento.

SVOLTA REGIONALI. La svolta non arriva dal confronto tra i leader, ma da un'inchiesta. Altro capitolo nell'infinito scontro interno al centrodestra per stabilire i candidati alle elezioni regionali. Duro colpo al sardo-leghista Solinas. Ieri la Finanza ha sequestrato circa 350 mila euro di beni e immobili a lui e altri sei indagati per la compravendita di una proprietà del governatore e sulla nomina "sospetta" di un dirigente regionale. Il candidato in Sardegna sarà il fratello d'Italia Truzzu. Non si torna più indietro. Il sequestro di beni a un Solinas indagato per corruzione approfondisce la crepa nel centrodestra ma allo stesso tempo spalanca la strada ai nuovi equilibri più favorevoli al partito di Meloni. Per la Lega "guai giudiziari che spuntano con tempismo perfetto", ma l'inchiesta arriva da lontano, pur non essendo mai finita sui media nazionali.

EPATITE A GAZA. Il ministero della Sanità controllato da Hamas ha riferito che il virus dell'epatite A si è diffuso nei campi profughi a causa del "sovraffollamento e della scarsa igiene nei campi" di sfollati nella Striscia di Gaza. I numeri peraltro sono sottostimati per il collasso del sistema sanitario causato dalla guerra. La mancanza di cibo, acqua pulita e di un tetto ha indebolito le difese di centinaia di migliaia di persone ora esposte alle epidemie. Ieri sera almeno 16 persone, quasi tutti donne e bambini, uccise in bombardamenti israeliani. Il bilancio delle vittime dall'inizio dell'offensiva israeliana il 7 ottobre scorso è apocalittico: almeno 24.450 morti e 61.500 feriti.

AUTOPSIA PEDRETTI. La morte di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano trovata senza vita nel Lambro dopo le aspre polemiche, a cui forse non retto, dopo una recensione online accusata di essere falsa, è probabilmente avvenuta per annegamento. E' quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia. Sul cadavere erano presenti ferite, ma tagli superficiali. Si è scoperto che il giorno prima della tragedia fu convocata dai carabinieri come "potenziale vittima" per l'odiosa recensione pubblicata su Google a cui rispose con fermezza. Non le venne fatta alcuna contestazione, un colloquio di pochi minuti in cui lei confermava il contenuto della recensione e spiegava di non essere in grado di fornire ulteriori dettagli per poter risalire all'identità del cliente.

Vi segnalo inoltre, in breve:

IL GIALLO DI TRENTO. Un vero giallo la fine di Maria Antonietta Panico, 42 anni, già candidata alle elezioni a Trento per il centrodestra: trovata morta dall'ex marito, riversa sul letto. Da due giorni non rispondeva alle telefonate. Sul corpo non ci sarebbero apparenti ferite da taglio o tracce di soffocamento. In casa molto sangue. Si è pensato all'ennesimo femminicidio di inizio 2024, ma non ci sono certezze. Nel suo passato una relazione tormentata con un uomo che aveva avuto il divieto di avvicinamento.

RISTORI ALLUVIONE. Sono passati otto mesi dall'alluvione in Emilia-Romagna. Ieri Meloni e Von der Leyen sul posto con l'annuncio di nuovi fondi, ma gli indennizzi non sono per famiglie e imprese, che da otto mesi aspettano senza aver visto un euro, e ancora non possono chiedere risarcimenti per auto e arredi. Sono fondi solo per opere pubbliche: premier contestata da alcune centinaia di persone.

MELONI-GATES. Oggi in mattinata, intorno alle 11.30, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni riceve a Palazzo Chigi il fondatore di Microsoft, Bill Gates: ufficialmente, si parlerà di intelligenza artificiale.

BALNEARI. C'è una richiesta di "tregua" di almeno quattro mesi per completare la seconda fase della mappatura delle spiagge iniziata lo scorso anno. Con lo stop alle gare fino al 2025. Sono questi i due punti più significativi della lettera che il governo ha inviato all'Europa per la procedura d'infrazione aperta nel dicembre 2020 per la mancata messa a gara delle concessioni balneari.

PAURA PER KATE. Inghilterra in ansia per Kate Middleton, operata all'addome ("Problema serio, ma non cancro", dice la Bbc) e ancora ricoverata in una clinica privata ed esclusiva di Londra. La convalescenza sarà lunga. Anche re Carlo III, 75 anni, dovrà essere sottoposto a un'operazione alla prostata: a deciso di rivelare il suo stato di salute per incoraggiare altri uomini a farsi controllare. I dettagli sulla salute dei membri della casa reale sono solitamente un segreto e sono annunciati al pubblico solo in circostanze limitate, quindi la decisione di diffondere due aggiornamenti significativi nello stesso giorno è stata sorprendente.

SUPERCOPPA D'ARABIA. Stasera in Arabia Saudita la sfida della semifinale di Supercoppa tra Napoli e Fiorentina. Domani tocca a Inter e Lazio. Finale il 22 gennaio. Si gioca, per incassare un ricchissimo cachet, in un Paese con violazioni dei diritti umani, violenza e totalitarismo. Negli ultimi otto anni, da quando bin Salman è diventato l’uomo forte del regno, ci sono state oltre 1250 impiccagioni. Tutti i difensori dei diritti umani sono in carcere. Il calcio italiano tace e incassa.

TORNA LA NEVE. Sul fronte meteo tornano condizioni più invernali con un sostanzioso calo delle temperature e il ritorno della neve fino a quote basse venerdì e sabato, quando aria artica irromperà anche sul Mediterraneo. Maltempo sull'Italia settentrionale con rovesci di pioggia anche temporaleschi e associati a neve tra media bassa Lombardia, medio basso Triveneto ed Emilia Romagna. Ma la quota neve sarà in calo sabato fino a quote collinari anche tra Molise, Campania, Puglia e Basilicata.

