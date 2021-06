Lite per le mascherine, spara e uccide la cassiera di un supermercato: tre feriti

Decatur è una comunità suburbana a pochi chilometri dal centro di Atlanta, in Georgia. Qui la cassiera di un punto vendita è stata uccisa e altre tre persone sono rimaste ferite in una sparatoria seguita a una discussione sulle mascherine da indossare. Lo sceriffo della contea di DeKalb, Melody Maddox, ha affermato che la sparatoria è avvenuta dentro al supermercato Big Bear a Decatur mentre diversi clienti erano all'interno. Un cliente ha sparato ad una cassiera, uccidendola, dopo una controversia sulla protezione facciale. Ne è seguito un conflitto a fuoco tra un addetto alla sicurezza e lo stesso cliente: entrambi sono rimasti feriti ed ora sono ricoverati all'ospedale. C'è anche un terzo ferito lieve.

Atlanta: spara e uccide la cassiera di un supermercato

"C'è stato uno scontro, una discussione - non so esattamente cosa - in riferimento all'uso di mascherine, a quel punto il soggetto ha estratto un'arma e ha sparato alla cassiera", ha detto Maddox in una conferenza stampa. Il cliente è stato identificato come Victor Lee Tucker, Jr., 30 anni, di Palmetto, Georgia, secondo il Georgia Bureau of Investigation. Avrebbe lasciato il negozio senza effettuare nessun acquisto, ma è tornato poco dopo. Si è diretto alla cassa, ha tirato fuori una pistola e le ha sparato, fa sapere il Georgia Bureau of Investigation.

L'addetto alla sicurezza ha poi aperto il fuoco contro il giovane

A quel punto un addetto alla sicurezza (un agente in pensione) ha avuto uno scontro a fuoco con il sospetto ed entrambi sono rimasti feriti, ha detto lo sceriffo. Gli agenti del dipartimento di polizia della contea di DeKalb hanno arrestato Tucker mentre stava tentando di allontanarsi, ferito. L'afddetto della sicurezza è stato colpito due volte da colpi di arma da fuoco ma indossava un giubbotto antiproiettile ed è stato portato in un centro medico dove è in condizioni stabili. Un secondo cassiere è stato sfiorato da un proiettile e ferito lievemente: per lui non è stato necessario il ricovero in ospedale.