Vaccini, la clausola segreta: in caso di reazione avversa a risarcire sarà lo Stato

Pfizer si è voluta tutelare da qualsiasi tipo di causa intentata da chi lamenta danni o problemi, anche solo temporanei, con il farmaco inoculato. La clausola non copre, invece, il caso in cui il vaccino non dovesse funzionare

Repubblica racconta oggi in un articolo a firma di Fabio Tonacci il contratto che l'Italia ha firmato con Pfizer-BioNTech per la fornitura di Comirnaty, il vaccino contro il coronavirus, e una delle condizioni fatte inserire dalla ditta per tutelarsi da cause legali. Confermando poi quanto scritto ieri dal Corriere della Sera, ovvero che le penali in caso di ammanco nelle forniture non sono automatiche.

Il quotidiano spiega che quando si è trattato di mettere su carta l’impegno immane di distribuire le fiale su tutto il territorio dell’Unione, Pfizer si è tutelata per bene. Ha preteso che nel contratto venissero inserite formule per garantirsi il più possibile da reclami in caso di mancato rispetto del cronoprogramma. dei destinatari finali del vaccino: in caso di reazioni avverse alla somministrazione, la Pfizer non è automaticamente responsabile per eventuali richieste di risarcimenti e indennizzi. A pagare è lo Stato italiano:

«Nei contratti stipulati dalle Regioni per i normali vaccini antinfluenzali, o per quelli presenti sul mercato da anni, clausole del genere di solito non ci sono», conferma a Repubblica una fonte qualificata che lavora nel settore. Anche perché in Italia esiste una legge (la 210 del 1992) che obbliga lo Stato a indennizzare chi subisce danni irreversibili da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati e vaccinazioni. Si applica a eventi rarissimi, causati quasi sempre da dosaggi sbagliati o da errori umani nelle procedure.

Pfizer si è voluta tutelare da qualsiasi tipo di causa intentata da chi lamenta reazioni avverse, anche solo temporanee, al farmaco inoculato. La clausola non copre, invece, il caso in cui il vaccino non dovesse funzionare.