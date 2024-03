La dieta infantile che previene l'obesità e aiuta l'ambiente

In Europa un bambino in età scolare su tre convive con il sovrappeso o l'obesità. Numeri che sono destinati ad aumentare nei prossimi anni. È l’allarme lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, citando il rapporto World Obesity Atlas 2023. Molto più della somma di dieta ed esercizio fisico: l'obesità infantile rappresenta una questione complessa e - per la prima volta - uno studio scientifico dimostra il collegamento tra una dieta a basso impatto ambientale e l'eccesso di peso nei bambini.

Buone abitudini a tavola

Condotta da Silvia Maritano, Giovenale Moirano, Elena Isaevska, la ricerca - pubblicata sulla rivista Environmental Research e realizzata tra i partecipanti della coorte Piccolipiù, progetto scientifico finanziato e promosso dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie - illustra l'importanza di attuare strategie per ridurre le emissioni e adattarsi alle conseguenze del cambiamento climatico. Con esiti positivi anche sulla salute.

Tra le buone pratiche alimentari c'è proprio l'adozione di una dieta sostenibile che limita l'assunzione di alimenti la cui produzione, nonché il loro trasporto e consumo, hanno elevate emissioni di gas serra; in particolare, parliamo di grassi e proteine di origine animale e cibi altamente processati (come salumi e dolci). Seguire un regime alimentare di questo tipo può migliorare la salute metabolica e cardiovascolare in età adulta.

Dieta mediterranea sostenibile

Al contempo, bisogna considerare le esigenze energetiche e nutrizionali dei bambini in fase di crescita e pianificare le diete di conseguenza. Motivo per cui il modello alimentare mediterraneo - dichiarato dall'Unesco "patrimonio culturale immateriale dell'umanità" e definito da Fondazione Veronesi "uno stile di vita, più che un semplice elenco di alimenti" -, emerge come un'opzione più che promettente.

Si tratta infatti di un modello nutrizionale "vicino" all'ambiente (come spiega Fondazione dieta mediterranea, "si stima in media che per ottenere 100 calorie, la dieta mediterranea provoca un impatto ambientale di circa il 60% inferiore rispetto ad un'alimentazione di tipo nordeuropeo o nordamericano"), che è associato ad una maggior altezza nei bambini ma non ad un eccesso di peso. Dunque, rappresenta un regime alimentare sia salutare sia sostenibile.