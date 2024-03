Vi spiego come funziona il Fentanyl, la droga che ci rende zombi

"È inutile girarci attorno: l'utilizzo del Fentanyl per scopi ricreativi può portare a morte immediata, basta solo sbagliare leggermente la dose". Aureliano Stingi, dottore di ricerca in biologia molecolare, spiega a Today.it cosa c'è dietro quella che appare una vera e propria epidemia scatenata dalla "droga degli zombie", tra le più acquistate sul mercato clandestino degli stupefacenti nel dark web.

"Nasce come farmaco, e nel suo ruolo è ottimo" spiega Aureliano Stingi. "Va bene impiegarlo in contesto ospedaliero nella terapia del dolore o in oncologia, ma se è usato in modo improprio, al pari degli altri oppiacei crea dipendenza".

Effetti devastanti sulla salute

Mentre in ambito clinico viene utilizzato in cerotti transdermici, lecca-lecca o pastiglie, chi lo consuma in strada - dove spesso è mischiato e spacciato con eroina o altre sostanze - lo fuma o se lo inietta in vena. "Come analgesico e anestetico, il Fentanyl non fa sentire dolore e, al contempo, stordisce", spiega ancora il dottore di ricerca in biologia molecolare. Numeri alla mano, è un oppioide sintetico da 50 a 100 volte più potente della morfina, come illustra il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti.

Con quali effetti collaterali? "Sono numerosi: dalla nausea ai crampi, dai dolori muscolari a quelli allo stomaco. Ecco perché nei video che arrivano dagli Stati Uniti vediamo piegate le persone che lo usano". Soprattutto, riprende Stingi "quando la dose è eccessiva, il rischio maggiore è legato a una depressione respiratoria. Di fatto, la persona smette di respirare. E muore".

Il piano del governo in Italia

Sebbene nel nostro paese non costituisca un'emergenza, il dipartimento per le politiche antidroga ha pubblicato un Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di Fentanyl e di altri oppioidi sintetici. Rimarcando quanto sia importante "informare i cittadini sulla molecola, sui suoi utilizzi terapeutici e sugli enormi rischi dati dall'uso ricreativo".

"C'è ancora scarsa divulgazione sulle molecole fruibili in modo ricreativo" rimarca Stingi a Today.it facendo l'esempio della ketamina di cui il patron di Tesla, Elon Musk, ha ammesso di fare uso. "Un anestetico dissociativo dai numerosi effetti interessanti ma che spesso viene usato per scopi ricreativi, con rischi molto elevati".