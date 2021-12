Perché in Italia stanno nascendo molti gemelli

Culle sempre più vuote in Italia, ma con molti gemelli e più femmine rispetto ai maschi. Un fenomeno che chiama in causa diversi fatori. Lo spiega Silvia Vaccari, presidente nazionale della Federazione nazionale degli ordini della professione di ostetrica (Fnopo), che all'Adnkronos ha tracciato l'identikit dei nuovi nati in Italia. "Generalmente la proporzione vede sempre una lieve prevalenza femminile anche per una questione meramente genetica", dice la presidente della Fnopo.

Quanto al maggior numero di parti gemellari riscontrato negli ultimi tempi, Vaccari sottolinea come si tratti di un dato registrato tutto il territorio nazionale "perché c'è molta procreazione medicalmente assistita", complice anche l'innalzamento dell'età in cui le donne scelgono di fare un figlio. "L'età media delle mamme è sui 30-35 anni. Abbiamo anche alcuni casi satellite di ragazze estremamente giovani. Ma proprio perché abbiamo la procreazione medicalmente assistita che ci accompagna in un percorso molto lungo di vita abbiamo anche molte mamme sui 38-40 anni che riescono ad avere delle gravidanze", spiega Vaccari.

La tendenza ad avere più spesso parti gemellari non si registra soltanto in Italia. Qualche mese fa la rivista scientifica Human Reproduction ha pubblicato i numeri raccolti su oltre un centinaio di Paesi dagli esperti di tre enti, l'Università di Oxford, l'Istituto francese di studi demografici (Ined) e l'università olandese di Radboud, evidenziando come mai come negli ultimi anni ci sia stata un'impennata dai parti gemellari. Dagli anni Ottanta ad oggi i parti gemellari sono cresciuti di un terzo, passando da 9 a 12 ogni mille, per un totale di oltre 1.6 milioni l'anno. Questo aumento viene collegato alle medesime cause: l'età media in cui si cerca una gravidanza sempre più alta e il numero sempre maggior di persone che ricorrono alla fecondazione assistita per avere un bambino.