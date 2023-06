Rimosso raro tumore di oltre 30 chili: intervento mai fatto finora in Europa

Intervento senza precedenti al Policlinico Sant'Orsola di Bologna. A un paziente sardo di 52 anni è stata asportata una massa tumorale di oltre 30 chili e 65 centimetri di diametro. Si trattava di un lipo-sarcoma retro peritoneale nato dal tessuto molle del rene destro, un tumore raro, il più grande in Europa di questo tipo mai descritto in letteratura.

"Quando ci è stato riferito il caso del paziente e i suoi esami diagnostici eravamo impressionati – afferma Matteo Cescon, direttore dell'unità operativa chirurgia epatobiliare e dei trapianti dell'Irccs Policlinico di Sant’Orsola – Mai visto niente del genere. Sapevamo che altri centri in Italia non avevano dato disponibilità a operare nonostante questo abbiamo voluto provare".

Il paziente era già in cura per un’altra patologia toracica e la presenza di una massa così grande aveva un serie ricadute sulla sua salute e qualità di vita. Fortunatamente non c'erano metastasi e dopo poche settimane dall'operazione il paziente è tornato a casa alla sua nuova vita "normale". Presto tornerà al Sant’Orsola per essere operato anche per il tumore del timo. "Nel colloquio prima dell’intervento il paziente ci aveva chiesto una cosa: provare a non costringerlo a dialisi e/o stomie. – ricordano i chirurghi - Era un impegno difficile da prendere: non sapevamo in che condizioni avremmo trovato gli altri organi spostati e schiacciati dalla massa. Potere esaudire questo suo desiderio è stata un’ulteriore e grande soddisfazione per noi".

Come spiegano dall'ospedale, i sarcomi sono tumori molto rari che colpiscono 5 persone ogni 100mila abitanti, rappresentano l’1% di tutti i tumori. Quelli più frequenti coinvolgono le ossa mentre quelli dei tessuti molli, come in questo caso, rappresentano una nicchia. Richiedono un fortissimo approccio multidisciplinare perché possono coinvolgere con la loro ampiezza numerosissimi organi e strutture richiedendo spesso in sala operatoria la presenza di specialisti di ambiti anche molto diversi. In questo caso nasce dal tessuto adiposo del rene destro, da qui il tipo specifico liposarcoma retro-peritoneale. Questa tipologia di tumori sono purtroppo asintomatici e vengono diagnosticati a causa dell’aumento delle dimensioni e quindi dello schiacciamento che provocano su altri organi o tessuti.

