La nostra forma del nostro naso dipende dai Neanderthal

La forma del nostro naso potrebbe essere il risultato dell'adattamento a climi più freddi, durante la migrazione della nostra specie dall'Africa. Lo suggerisce uno studio, pubblicato sulla rivista Communications Biology, condotto dagli scienziati dell'University College di Londra e della Fudan University.

Lo studio

Il gruppo di ricerca ha esaminato il patrimonio genetico di oltre 6000 partecipanti provenienti da America Latina, Europa e Africa. Il dataset, ottenuto grazie all'indagine Candela, conteneva una serie informazioni genetiche dei volontari, le fotografie dei loro volti, le proporzioni, le simmetrie facciali e le caratteristiche del naso, delle labbra e degli occhi. Scopo del lavoro era quello di individuare potenziali marcatori genetici associati alla forma del viso.

"Negli ultimi 15 anni - afferma Adhikari, uno degli autori dello studio - da quando il genoma di Neanderthal e' stato sequenziato, siamo stati in grado di ricostruire diversi episodi di mescolanza genetica tra i nostri antenati e i Neanderthal. I nostri dati suggeriscono che parte del Dna ereditato da questa specie potrebbe aver influenzato l'evoluzione di alcune caratteristiche del volto. Ipotizziamo che il naso all'insu' abbia rappresentato un vantaggio per i nostri antenati, dato che e' stato tramandato per migliaia di generazioni".

Gli studiosi hanno scoperto che questa caratteristica potrebbe aver conferito un vantaggio evolutivo significativo. "L'ipotesi che la forma del naso sia stata in qualche modo determinata in base alla selezione naturale e' stata a lungo dibattuta - osserva Li, l'altro autore dello studio - in effetti, il naso puo' aiutarci a regolare la temperatura e l'umidita' dell'aria che respiriamo. Questo potrebbe essere stato un vantaggio importante per l'adattamento a climi diversi, durante la migrazione dall'Africa".

Secondo recenti studi l'Homo Sapiens si sarebbe ibridato con i Neanderthal tra 60.000 e gli 80.000 anni fa. Circa il 2% del DNA della popolazione non africana sarebbe attribuibile ai Neanderthal e da loro direttamente ereditato. Lo studio degli scienziati londinesi è l'ennesima conferma dello scambio intercorso tra queste due specie, prima della definitiva affermazione dei Sapiens.