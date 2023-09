Il nuovo test orbitale della Starship di Elon Musk

Ci risiamo. Space X sta per tentare nuovamente il test orbitale del suo Starship Super Heavy, il più potente razzo mai costruito, destinato – secondo i piani di Elon Musk – a portare l’uomo sulla Luna e su Marte. Il primo test dello scorso aprile si è rivelato un successo a metà, visto che il razzo è esploso a pochi minuti dal decollo. Ma l’azienda di Musk è già pronta per il secondo round: come si vede in un video postato su X, il nuovo prototipo di Starship è già stato posizionato sulla rampa di lancio, e attende solo l’autorizzazione della Federal Aviation Administration per tentare un nuovo decollo orbitale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutti con il fiato sospeso, quindi, visto che Starship Super Heavy non è certo un razzo qualunque. Con un’altezza di 121 metri, 33 motori e una spinta che raggiunge le 7.590 tonnellate (ben superiore a quella dello Space Launch System sviluppato dalla Nasa per il programma Artemis), Starship è infatti il più potente razzo mai costruito dall’uomo. Una volta in servizio, permetterà per la prima volta di effettuare viaggi di andata e ritorno verso destinazioni distanti come Marte e la Luna, e dovrebbe rivelarsi strumentale per portare a termine l’ambizioso programma Artemis, con cui Nasa e Esa vogliono organizzare una presenza stabile dell’uomo sulla superficie e nell’orbita lunare.

Trattandosi di un mezzo tanto innovativo, è chiaro che i problemi sono sempre dietro l’angolo. Il primo test orbitale della configurazione Super Heavy è stato effettuato lo scorso aprile, e nonostante il razzo sia riuscito a decollare con successo accendendo la maggior parte dei suoi 33 motori, non ha mai lasciato l’atmosfera terrestre, a causa di un difetto tecnico che ha compromesso il distacco regolare del primo stadio booster provocando la caduta, e poi l’esplosione, del mezzo.

Da allora Space X è febbrilmente al lavoro per migliorare la sicurezza e la capacità di volo di Starship, e a quanto pare i test svolti ad agosto, durante i quali il razzo è riuscito per la prima volta ad accendere tutti e 33 i suoi motori (impresa che non era riuscita neanche durante il test di volo di aprile), hanno convinto gli ingegneri di Musk che è tempo di tentare nuovamente l’impresa. La data precisa del nuovo lancio non è ancora nota, ma probabilmente dovremo aspettare diverse settimane, visto che devono ancora essere svolte alcune procedure tecniche essenziali, come il Wet Dress Rehearsal, cioè il test delle procedure di lancio con i serbatoi completamente carichi, che deve essere effettuato (senza arrivare ad accendere i motori) prima di ogni volo di prova.

L’incognita principale rimane comunque la tempistica necessaria per ricevere l’autorizzazione al decollo della Federal Aviation Administration. Al momento non ci sono notizie al riguardo, e non è chiaro se le informazioni fornite da SpaceX dopo il test fallito dello scorso aprile siano state ritenute sufficienti per autorizzare un nuovo tentativo a così breve distanza dal precedente.