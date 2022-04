Tutti i vantaggi della mobilità elettrica e gli incentivi 2022

A seguito della forte spinta verso soluzioni sostenibili per tutelare l’ambiente e ridurre l’emissione di agenti inquinanti, negli ultimi anni sempre più aziende e consumatori stanno rivolgendo la loro attenzione verso la mobilità elettrica: un fenomeno che sta assumendo carattere globale e che offre soluzioni innovative per muoversi in modo sostenibile.

Cos’è la mobilità elettrica

Con il termine mobilità elettrica (o e-mobility) si fa riferimento a tutti quei veicoli, e alle infrastrutture ad essi collegate, che utilizzano l’energia elettrica quale principale fonte di energia al posto dei tradizionali oli e combustili fossili.

La mobilità elettrica, quindi, comprende tutti quei veicoli che producono zero (o basse) emissioni di anidride carbonica, una delle cause principali dell’inquinamento atmosferico e del cambiamento climatico, permettendoci di muoverci senza inquinare. Tra questi troviamo:

- Auto ibride

I veicoli ibridi sono quelli dotati di un doppio motore - uno elettrico e uno a carburante – che possono lavorare sia in maniera indipendente che in sinergia tra loro. In questi modelli, infatti, l’accensione e la produzione di energia fino a basse velocità avviene grazie al motore elettrico, mentre oltre una certa potenza subentra il motore termico. Inoltre, parte dell’energia cinetica prodotta dal motore a benzina viene immagazzinata e contribuisce a ricaricare le batterie elettriche.

Anche se non sono completamente green, le auto ibride assicurano una netta riduzione delle emissioni e dei consumi, con la possibilità di percorrere fino a una media di 50-60 Km in modalità completamente elettrica.

- Auto elettriche

Le auto elettriche sono tutte quelle vetture dotate di un motore esclusivamente elettrico invece che del tradizionale motore a combustione. Questi veicoli sono green al 100%, perché consentono spostarsi senza produrre alcuna emissione inquinante.

Inoltre, per ricaricare le auto elettriche è possibile utilizzare la cosiddetta “energia pulita”, ovvero quella derivante da fonti di energia rinnovabile come l’energia solare o eolica, installando ad esempio un impianto fotovoltaico domestico con il quale produrre energia in maniera sostenibile.

- Veicoli a due ruote

Tra i veicoli che rientrano nella definizione di mobilità elettrica troviamo anche tutti quei mezzi di traporto progettati per la micromobilità urbana, ovvero monopattini elettrici, e-bike, hoverboard e segway, ideali per coprire distanze di breve o medio raggio.

La micromobilità elettrica sta prendendo sempre più piede e potrebbe cambiare il nostro modo di muoverci all’interno delle città, risultando una soluzione ottimale per spostarsi all’interno dei contesti urbani o come integrazione di altre soluzioni, come il traporto pubblico. Inoltre, anche questo tipo di veicoli possono essere ricaricati utilizzando fonti di energia rinnovabile come l’energia eolica o solare.

- Auto a idrogeno

Anche se non sono ancora diffuse come gli altri veicoli elettrici, le auto a idrogeno sono una soluzione per la mobilità sostenibile ancora in fase di sviluppo e diffusione. Essendo legati alla totale assenza di emissioni di anidride carbonica ed emettendo unicamente vapore acqueo, questi veicoli rappresentano un’alternativa ottimale alle auto elettriche pure e risultano più adatte alle lunghe percorrenze.

Auto elettrica: pro e contro

La mobilità elettrica ci permette di godere di numerosi vantaggi, sia dal punto di vista ambientale che economico e sociale. I veicoli green, infatti, consentono di diminuire le emissioni di gas serra, migliorando anche la qualità dell’aria in città, promuovono l’uso di fonti di energia rinnovabile e favoriscono la green economy. Ma non è tutto: l’acquisto di questi veicoli, infatti, è oggi sostenuto da importanti agevolazioni fiscali e contributi da parte del Governo.

In particolare, i vantaggi dell’auto elettrica sono:

riduzione delle emissioni dannose per l’ambiente - le emissioni di CO2 sono una delle principali cause del cambiamento climatico e dell’inquinamento atmosferico. Le auto elettriche permettono di ridurre le emissioni del 30% circa rispetto alle macchine con motore termico, risultando quindi uno degli strumenti a nostra disposizione per tutelare l’ambiente.

- le emissioni di CO2 sono una delle principali cause del cambiamento climatico e dell’inquinamento atmosferico. Le permettono di ridurre le emissioni del 30% circa rispetto alle macchine con motore termico, risultando quindi uno degli strumenti a nostra disposizione per tutelare l’ambiente. Riduzione dei consumi – le spese per l’acquisto di carburante sono annullate nel caso di auto elettriche e notevolmente ridotte per le automobili ibride. Inoltre, è possibile ridurre notevolmente (ma anche azzerare completamente) i costi dell’elettricità per la ricarica delle auto elettriche installando impianti fotovoltaici e/o eolici domestici.

– le spese per l’acquisto di carburante sono annullate nel caso di e notevolmente ridotte per le automobili ibride. Inoltre, è possibile ridurre notevolmente (ma anche azzerare completamente) i costi dell’elettricità per la ricarica delle installando impianti fotovoltaici e/o eolici domestici. Riduzione dell’inquinamento acustico – l’assenza di rumore prodotta dal motore rende le auto elettriche molto più silenziose rispetto a quelle tradizionali, garantendo un ambiente di guida rilassante e rispettando anche l’ambiente urbano.

– l’assenza di rumore prodotta dal motore rende le molto più silenziose rispetto a quelle tradizionali, garantendo un ambiente di guida rilassante e rispettando anche l’ambiente urbano. Maggiore accessibilità – possedere un’auto elettrica permette di muoversi in piena libertà all’interno delle città; le auto elettriche infatti consentono di avere libero accesso alle aree urbane a traffico limitato (ZTL), possono sostare gratuitamente in tutte le aree tariffate e non sono interessate dai blocchi del traffico. Inoltre, molte regioni prevedono anche l’esenzione quinquennale dal bollo e sconti e agevolazioni per l’assicurazione RC.

– possedere permette di muoversi in piena libertà all’interno delle città; le infatti consentono di avere libero accesso alle aree urbane a traffico limitato (ZTL), possono sostare gratuitamente in tutte le aree tariffate e non sono interessate dai blocchi del traffico. Inoltre, molte regioni prevedono anche l’esenzione quinquennale dal bollo e sconti e agevolazioni per l’assicurazione RC. Riduzione dei costi – il nostro Paese sta investendo sempre di più nella mobilità elettrica e nella micromobilità sostenibile, con una serie di programmi, iniziative e incentivi. Tra questi, il bonus auto 2022 prevede una serie di incentivi per coloro che desiderano acquistare un'auto elettrica o ibrida, con contributi fino a novemila euro per le auto elettriche e fino a settemila euro per le automobili ibride plug-in. L’entità dell’agevolazione, inoltre, può aumentare nel caso in cui si decida di procedere in contemporanea con la rottamazione della vecchia auto.

Lo Stato offre inoltre anche degli incentivi per l’installazione delle stazioni di ricarica negli edifici privati, con la possibilità di realizzare questi interventi all’interno del Superbonus. E non è tutto. Con il bonus mobilità 2022 è stato previsto un credito d’imposta nella misura massima di 750 euro, riconosciuto alle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, hanno sostenuto spese per l’acquisto di di mezzi e servizi di mobilità a zero emissioni come biciclette, monopattini elettrici, ebike, abbonamenti al trasporto pubblico e servizi di mobilità elettrica in condivisione (sharing) o sostenibile.

Ad oggi, la mobilità elettrica è al centro del PNRR italiano - il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - con il quale l’Italia utilizzarà in modo strategico le risorse del Recovery Fund europeo, ed è anche un punto cardine del Next Generation EU e del Green Deal europeo, per ridurre le emissioni di anidride carbonica e contrastare i cambiamenti climatici attraverso lo sviluppo sostenibile.

Il passaggio dai veicoli tradizionali a quelli elettrici, infatti, rappresenta uno step essenziale per costruire un futuro più green ed ecologico.