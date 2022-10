Giornata Mondiale della Salute Mentale: info utili e iniziative

Gli eventi contemporanei, spesso considerati catastrofici e dalle conseguenze capaci di ripercuotersi nella quotidianità, giocano e hanno giocato un ruolo chiave nel benessere mentale della persona. Abbiamo trascorso gli ultimi due anni a combattere contro un nemico invisibile che ha portato la soglia della nostra attenzione a un livello sempre più alto, trascurando la spensieratezza e la leggerezza dell’animo.

Come se non bastasse, la presenza dello scontro Russia-Ucraina e tutte le conseguenze che potrebbero ripercuotersi in questo autunno non garantiscono tranquillità e mirano a una riflessione generale sui nostri consumi, sull’economia e le nostre scelte di vita.

La statistica di Santagostino

Ansie, insicurezze e paura possono prendere il sopravvento sulla nostra persona, agendo al nostro posto. Un'indagine condotta dai poliambulatori del network Santagostino su circa 6mila italiani tra i 20 e i 50 anni ha rivelato che circa un quarto degli italiani (25%) lamenta un malessere significativo dovuto al periodo storico che stiamo attraversando. Questa è la realtà documentata in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale (World Mental Health Day).

La Giornata Mondiale della Salute Mentale 2022

L’edizione 2022 della Giornata è dedicata al tema "Fai della salute mentale e del benessere per tutti una priorità globale". Una frase dall’impatto molto forte ma necessario.

L’Italia, in tal senso, risulta un paese ancora poco maturo rispetto a Germania, Francia e Inghilterra, dove si destina una parte di Pil fino a 3-4 volte superiore per la cura dei disagi mentali. Un piccolissimo passo è quanto avvenuto con il bonus psicologo e l'introduzione dei servizi online, che hanno potuto rendere la psicoterapia più accessibile sia da un punto di vista fisico ed economico. Eppure, c’è ancora molto da fare.

Numerose le iniziative in tutta Italia atte a sensibilizzare il pubblico, su un problema tanto importante quanto poco diffuso.

Vivere Meglio: un servizio psicologico gratuito per la comunità

Un servizio interessante è quello offerto da Vivere Meglio, progetto che intende offrire a circa 10.000 cittadini con disturbi di ansia e depressione lieve e moderata un percorso psicologico o psicoterapeutico gratuito, secondo un protocollo strutturato con la consulenza scientifica dell’Università di Padova.

Il progetto, promosso e finanziato da ENPAP, con la consulenza scientifica dell’Università di Padova (SCUP – Servizi Clinici Universitari Psicologici), permette ai cittadini di accedere gratuitamente ad un percorso psicologico per ansia o depressione.

Dal sito di Vivere Meglio è possibile compilare un questionario di screening, che permetterà al cittadino che presenti un disagio psicologico di accedere ad una rete di professionisti psicologi e psicoterapeuti della provincia di preferenza, per percorsi di 10-14 sedute. Un vero e proprio supporto, anche e soprattutto da un punto di vista economico: la riduzione dei costi sociali, sanitari e lavorativi può portare a una vera e propria rivoluzione per il benessere del cittadino.