"It All Starts Here", la campagna pubblicitaria volta a migliorare l'immagine di San Francisco

Negli ultimi anni, l'immagine di San Francisco è stata messa a dura prova. Il divario sociale, la crescente disuguaglianza e il costo della vita sempre più elevato hanno infatti contribuito a creare un'immagine di una città sempre meno accessibile e attrattiva.

Per contrastare questa tendenza, la città ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria chiamata "It All Starts Here". La campagna, curata dall'agenzia GS&P, punta a rimarcare le origini innovative di San Francisco, che ha dato i natali a molte delle più importanti invenzioni del mondo moderno.

"It All Starts Here": una storia di innovazione e creatività

San Francisco ha una lunga e ricca storia di innovazione e creatività. La città è stata, infatti, il luogo di nascita di molte delle più importanti invenzioni del mondo moderno, come il primo computer, la televisione, fino ad arrivare all'Iphone e all'Intelligenza Artificiale. Non a caso la Silicon Valley, sorge proprio nei pressi della Città della Baia, sede di numerosi start up e imprese a vocazione tecnologica.

Ma non solo: San Francisco è anche un centro culturale importante, sede di musei, gallerie d'arte e teatri di fama mondiale.

La campagna "It All Starts Here" è un tentativo di celebrare questa storia e di ricordare al mondo che San Francisco è ancora una città dove le cose accadono. La campagna è stata lanciata in concomitanza con l'APEC Summit, un importante evento economico che si è tenuto a San Francisco nel novembre 2023.

Basterà una campagna promozionale?

La campagna "It All Starts Here" è un primo passo importante per rilanciare l'immagine di San Francisco. Tuttavia, per avere successo, la città dovrà dimostrare di essere ancora un luogo dove l'innovazione e la creatività possono prosperare ma, sopratutto, dove il divario sociale e le disuguaglianze, invece, possano ridursi ai minimi termini.