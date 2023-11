Acqua potabile gratuita: FreeWater è la startup che vuole risolvere la crisi idrica

L'acqua è un bene prezioso, essenziale per la vita. Tuttavia, l'accesso all'acqua potabile è un problema globale che colpisce miliardi di persone. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel 2020 circa 2 miliardi di persone nel mondo non avevano accesso a "nemmeno un livello minimo di servizio". Le cause della crisi idrica sono molteplici, tra cui il cambiamento climatico, la crescita demografica e l'inquinamento.

Il cambiamento climatico sta causando un aumento della frequenza e dell'intensità delle siccità, che stanno rendendo più difficile l'approvvigionamento di acqua per l'agricoltura, l'industria e l'uso domestico. La crescita demografica, invece, sta mettendo a dura prova le risorse idriche disponibili. L'inquinamento, infine, sta rendendo l'acqua non potabile in molte parti del mondo.

FreeWater, un nuovo modello di business per promuovere l'accesso all'acqua

Per promuovere l'accesso all'acqua potabile, FreeWater, startup con sede ad Austin, in Texas, sta sviluppando un nuovo modello di business. L'idea è semplice: distribuire acqua gratuita con pubblicità sul packaging.

Il modello di business di FreeWater si basa su due pilastri:

La distribuzione gratuita di acqua: FreeWater distribuisce acqua gratuita a chiunque la richieda. L'acqua è confezionata in bottiglie di alluminio o scatole di carta, con un'etichetta contenente un annuncio pubblicitario.

La vendita di spazi pubblicitari: FreeWater vende gli spazi pubblicitari sulle etichette delle bottiglie e delle scatole di acqua. Il prezzo degli spazi pubblicitari varia a seconda della posizione e della durata della campagna.

Ma come può questo modello di business, contribuire a risolvere il problema della crisi idrica? Innanzitutto, la distribuzione gratuita può aiutare a sensibilizzare le persone sull'importanza di questo bene così prezioso. Quando le persone ricevono qualcosa gratuitamente, infatti, sono più propense ad apprezzarlo. Questo può portare a una maggiore consapevolezza sull'importanza dell'acqua e a un uso più responsabile da parte dei consumatori.

In secondo luogo, i proventi della vendita di spazi pubblicitari possono essere utilizzati per finanziare progetti volti a fornire acqua potabile a coloro che non ne hanno accesso.

Una soluzione concreta?

FreeWater è un'iniziativa innovativa che potrebbe contribuire a risolvere il problema dell'accesso all'acqua. L'azienda è ancora agli inizi, ma i risultati ottenuti finora sono promettenti. Se il modello di business di FreeWater riuscirà a dimostrare la sua fattibilità potrebbe essere replicato in tutto il mondo, contribuendo a migliorare l'accesso all'acqua potabile per miliardi di persone.