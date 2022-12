“Panettone sospeso”: l’iniziativa per aiutare chi è in difficoltà

A Milano il Natale vuol dire tante cose. Ma una su tutte colpisce il palato e regala calore, più di qualsiasi altro piatto della tradizione. Stiamo parlando del panettone, storicamente coi canditi e l’uvetta, ma che nel corso degli anni ha aperto anche a numerose altre versioni.

Le varianti diverse di panettone oggi infatti non si contano più, segno della numerosa contaminazione e accoglienza di cui Milano è sempre stata una fiera sostenitrice. Un dolce che è un vero e proprio evergreen, pur nella sua continua reinterpretazione.

“Panettone sospeso”: l’iniziativa solidale

E anche quest’anno il dolce natalizio si accompagna al tema della solidarietà: nelle pasticcerie milanesi che aderiscono all’Associazione no-profit Panettone Sospeso si potrà lasciare un panettone “in sospeso” per chi non ha la possibilità di comprarlo.

L’iniziativa solidale, organizzata e promossa dall’Associazione omonima e patrocinata dal Comune di Milano, si svolgerà dal 26 novembre al 19 dicembre.

Come partecipare all’iniziativa

Per partecipare all'iniziativa basterà acquistare un panettone nelle pasticcerie coinvolte (14 insegne per un totale di 26 punti vendita) e lasciarlo “già pagato”- proprio come accade per l’usanza dei “caffè sospesi”, di tradizione napoletana ma oggi diffusi in tutta Italia - in attesa di essere recapitato a chi è meno fortunato. Per ogni panettone lasciato “in sospeso”, le pasticcerie ne aggiungeranno un altro, raddoppiando così la donazione effettiva.

E' possibile partecipare anche a distanza, effettuando una donazione online direttamente dal sito dell'Associazione Panettone Sospeso.

Le reti coinvolte

L’iniziativa è giunta alla sua quarta edizione, con oltre seimila panettoni raccolti e donati in tre anni (1200 panettoni solo nella prima edizione e 2884 nel 2020, in piena pandemia) a enti e associazioni che operano sul territorio per aiutare chi è in difficoltà.

Destinatari della campagna 2022 sono la Casa dell’Accoglienza Enzo Jannacci, che l’Associazione sostiene sin dalla prima edizione del 2019, e i Custodi Sociali del Comune di Milano (attivi in tutti i nove municipi); a questi si aggiungono alcune novità: le reti QuBì, che hanno l’obiettivo di contrastare la povertà infantile a Milano, Progetto Arca Onlus, che ogni giorno offre assistenza in strada, pasti caldi, cure mediche e accoglienza a migliaia di persone povere, e la rete di tutte le realtà del Terzo Settore che collaborano con il Comune di Milano per dare assistenza alle persone che vivono in strada.

L’Associazione “Panettone Sospeso”

La data è stata anticipata di una settimana rispetto al solito, in modo da aumentare il periodo di raccolta dei panettoni. Come ha spiegato Gloria Ceresa e Stefano Citterio, ideatori e fondatori dell’Associazione Panettone Sospeso: “numerose famiglie, ma anche tante persone sole, vivranno un Natale ancora più difficile per tutte le problematiche legate all’aumento del costo della vita e al caro energia. Speriamo che la proverbiale generosità dei milanesi non si smentisca così da riuscire a scaldare il cuore di queste persone donando loro una carezza che le faccia sentire meno sole”.

Il sostegno del Comune

L’iniziativa è da sempre sostenuta dal Comune di Milano. Ha dichiarato l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé: “Apprezziamo molto la scelta di ampliare la platea di destinatari che quest’anno riceveranno le donazioni: da sempre il contrasto alla grave emarginazione è un impegno corale che vede protagonisti le istituzioni, il Terzo settore e il privato sociale in un sistema sinergico che rappresenta la forza della solidarietà milanese. Sapere che tutti gli attori di questo sistema riceveranno questo dono per i loro assistiti ci dà la sicurezza che i panettoni arriveranno sulle tavole di chi ha veramente bisogno”.

Le pasticcerie coinvolte

Ecco la lista di pasticcerie dove si potrà donare il “panettone sospeso”:

- Alvin’s (via Melchiorre Gioia 141)

- Baunilla (piazza Alvar Aalto, corso Garibaldi 55, via Broletto 55, Corso Italia, 11)

- Cake l'Hub - I Dolci del Paradiso (via Luigi Mengoni 3)

- Davide Longoni (via Gerolamo Tiraboschi 19, via Fratelli Bronzetti 2, via Tertulliano 68, Mercato del Suffragio - piazza Santa Maria del Suffragio, Mercato Centrale, Contrada Govinda via Valpetrosa 5)

- Gelsomina (via Carlo Tenca 5 e via Fiamma 2)

- Giacomo Pasticceria (via Pasquale Sottocorno 5)

- Marlà (corso Lodi 15)

- Martesana (via Card. G. Cagliero 14 e via Paolo Sarpi 62)

- Massimo 1970 (via Giuseppe Ripamonti 5)

- Panettone Cracco Pasticceria (Galleria Vittorio Emanuele II)

- Polenghi Angelo (Via Alfonso Lamarmora, 31)

- San Gregorio (via San Gregorio 1)

- Ungaro (via Ronchi 39)

- Vergani (corso di Porta Romana 51 e via Mercadante 17)