L'incredibile storia di Paul Karason, l'uomo dalla pelle blu

Capelli rossi, pelle chiara e tante lentiggini. Era questo l'aspetto di Paul Karason prima che diventasse completamente blu.



Negli anni 2000, Karason divenne un vero e proprio fenomeno del web a causa del colorito bluastro della sua pelle, che gli fece guadagnare senza troppe difficoltà, il soprannome di “Grande Puffo”.



Ma come può il colore della pelle di un uomo virare verso questa bizzarra sfumatura?

Tutta colpa dell'argento colloidale

Per curare una brutta forma di dermatite da stress, nel 1997, Karason decise di sottoporsi ad una cura artigianale a base di argento colloidale, un medicinale utilizzato prima della scoperta della penicillina e vietato dalla FDA nel 1999.

Nonostante il divieto di commercio dell'argento colloidale, Paul consumava quasi 300 grammi al giorno della sua miscela fatta in casa nel tentativo di alleviare la sua dermatite. La miscela, causò la comparsa di lentiggini blu e una graduale trasformazione della sua carnagione in un distintivo tono bluastro.

La diagnosi di argiria

Successivamente, la condizione di Karason fu diagnosticata come argiria, un effetto irreversibile causato dall'accumulo di argento nel suo organismo. L'argento colloidale, infatti, una volta ingerito, innesca una reazione chimica simile a uno sviluppo fotografico in bianco e nero esposto alla luce solare. Il risultato? La pelle diventa blu.

L'importanza di consultare un medico

La vicenda di Paul Karason rappresenta un esempio estremo di come le scelte personali in campo sanitario possano condurre a esiti sorprendenti e inaspettati. La sua pelle blu diventa un monito sulle potenziali conseguenze delle pratiche mediche non convenzionali e sottolinea l'importanza di consultare professionisti della salute prima di intraprendere percorsi insoliti.



Nel 2013, a 62 anni, Paul Karason è deceduto a causa di un infarto, portando con sé la sua straordinaria storia.