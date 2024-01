Che cosa sono gli Smart Glasses e come funzionano

Chi ha visto Dragon Ball, o ha letto il manga, non potrà non ricordare gli "Scouter", i dispositivi indossabili con display integrato utilizzate dai Saiyan, che permettevano loro di visualizzare il livello di combattimento e la potenza dei propri avversari direttamente sulla lente.

In realtà, gli Scouter non sono una pura invenzione di Akira Toriyama, il creatore di Dragon Ball. Già negli anni '80 la Realtà Aumentata (AR) era oggetto di studio, e alcuni ricercatori avevano iniziato a sperimentare questa tecnologia attraverso degli occhiali che proiettavano immagini virtuali sull'ambiente reale.

Cosa sono gli Smart Glasses

Gli Smart Glasses sono un'evoluzione di questi primi prototipi. In sostanza, sono dei dispositivi elettronici indossabili che permettono all'utente di visualizzare informazioni digitali nel mondo reale.

Sono dotati di un display integrato nelle lenti, che può essere utilizzato per visualizzare una varietà di contenuti, come notifiche, mappe, indicazioni stradali, video, o anche per interagire con l'ambiente circostante.

Gli Smart Glasses possono essere utilizzati per una varietà di scopi, tra cui:

Navigazione: gli Smart Glasses possono fornire indicazioni stradali, mostrare mappe e visualizzare informazioni sulla posizione.

Comunicazione: questi dispositivi si rivelano utili per effettuare chiamate, inviare messaggi e utilizzare app di social media.

Informazioni: attraverso gli Smart Glasses si possono visualizzare informazioni su eventi, notizie e altro ancora.

Intrattenimento: gli Smart Glasses sono perfetti per guardare video, giocare e ascoltare musica.

Come funzionano gli Smart Glasses

Gli Smart Glasses sono dotati di una serie di componenti hardware e software che consentono loro di funzionare. I componenti hardware includono:

Un display: il display è responsabile della proiezione delle immagini virtuali sulle lenti degli occhiali.

Una fotocamera: la fotocamera è utilizzata per catturare immagini e video del mondo reale.

Un processore: il processore è necessario per l'elaborazione delle immagini e dei dati catturati dalla fotocamera.

Una batteria: la batteria fornisce l'alimentazione agli Smart Glasses.

I componenti software includono:

Un sistema operativo: il sistema operativo è responsabile della gestione delle risorse hardware e software degli Smart Glasses.

Un'applicazioni: le applicazioni sono utilizzate per fornire funzionalità specifiche agli Smart Glasses.

I migliori Smart Glasses

Il mercato degli Smart Glasses è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni. Tra i migliori Smart Glasses in commercio, ricordiamo i Ray-Ban Stories di Meta, i Google Glasses, gli Spectacles di Snapchat e gli Amazon Echo Frames.

Gli Smart Glasses hanno il potenziale per rivoluzionare il modo in cui interagiamo con il mondo digitale ed è probabile che diventino sempre più popolari nei prossimi anni, rendendoci tutti, nel nostro piccolo, un po' dei moderni Saiyan.