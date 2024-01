Arriva AI Pin, il dispositivo indossabile intelligente che potrebbe sostituire gli smartphone

AI Pin: è questo il nome del primo dispositivo smart indossabile realizzato da Humane, la startup fondata dai visionari Bethany Bongiorno e Imran Chaudhri, ex dipendenti Apple.



Con un finanziamento di oltre 240 milioni di dollari, AI Pin si propone di dare inizio ad una nuova era che sfida il mercato del smartphone.

AI Pin: che cos'è e come funziona

Piccolo e leggero, AI Pin si presenta come un dispositivo senza schermo e dalla forma quadrata (disponibile in diverse colorazioni), da indossare tramite magnete direttamente sui vestiti.

Alimentato da un processore Qualcomm e supportato da ChatGPT-4, AI Pin utilizza una serie di tecnologie per interagire con l'utente. Queste tecnologie includono:

Comandi vocali: AI Pin è controllato tramite comandi vocali, che consentono di eseguire una vasta gamma di attività, come scrivere messaggi, effettuare chiamate, ascoltare musica e tradurre una conversazione.

AI Pin è controllato tramite comandi vocali, che consentono di eseguire una vasta gamma di attività, come scrivere messaggi, effettuare chiamate, ascoltare musica e tradurre una conversazione. Comandi gestuali: AI Pin può essere utilizzato anche tramite comandi gestuali, che consentono di eseguire azioni come scorrere le pagine o ingrandire le immagini.

AI Pin può essere utilizzato anche tramite comandi gestuali, che consentono di eseguire azioni come scorrere le pagine o ingrandire le immagini. Proiettore laser: AI Pin è dotato di un proiettore laser, utilizzato per visualizzare sul palmo della mano informazioni utili come l'ora, la data e le notifiche.

Inoltre, AI Pin è arricchito da una fotocamera che consente di effeturare foto e video, che verranno caricate direttamente nel Cloud.

Supporta, inoltre, Wi-Fi e Bluetooth.



Prezzo e disponibilià

AI Pin sarà disponibile negli USA a partire da marzo 2024 al prezzo di 699 dollari.



Per utilizzarlo è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile di 24 dollari, che include un numero di telefono con dati mobili, spazio di archiviazione cloud e accesso a tutte le funzionalità di ChatGPT-4. Attualmente, non si sa ancora quando sarà disponibile anche in Europa e nel resto del mondo.

Il nuovo dispositivo wearable concepito da Humane segnerà l'inizio della fine del dominio degli smartphone? Staremo a vedere.