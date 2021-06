UnipolSai lancia UniboxSafe per una maggiore sicurezza in auto

La compagnia è in continua espansione e non prevede rivali. Da maggio 2021 ha aggiunto alla propria offerta una nuova versione della box per risolvere in tempi rapidissimi le emergenze al volante

Una novità assoluta, quella introdotta a maggio 2021 da UnipolSai per i propri clienti. Si tratta di UniboxSafe, innovativo dispositivo telematico che, tramite una plancetta vivavoce collegata via bluetooth ed alimentata da energia solare, consente al cliente di avere a disposizione i servizi dell’Emergency-Call.

Un’impostazione simile è già presente nei veicoli di nuova omologazione: in essi, infatti, è possibile chiamare i soccorsi – attraverso un tasto – in caso di necessità. Questa disposizione costituisce però solo il 9,6% del parco circolante italiano, ossia circa 5 milioni di veicoli su un totale di 52 milioni circolanti.

Come attivare UniboxSafe

Con UniboxSafe la procedura è più o meno simile ai veicoli di nuova omologazione. Premendo il tasto SOS, infatti, l’assicurato viene messo in contatto vivavoce con la centrale operativa del Gruppo Unipol che, in caso di necessità, potrà attivarsi verso la Centrale Unica di Risposta del Numero Europeo 112, che coordina e gestisce il soccorso sanitario territoriale.

Una novità che consente al guidatore e ai passeggeri una riduzione netta dei tempi di intervento di un’eventuale ambulanza, contattata proprio grazie a UniboxSafe. E in definitiva un aumento e celerità della sicurezza e del pronto intervento.

Altri vantaggi

UniboxSafe consente inoltre il riconoscimento di uno sconto sul premio RCAuto fino al 28% il primo anno e fino al 35% dal secondo anno in poi, variabile in funzione dei km percorsi. Sono previsti sconti significativi anche sull’incendio, furto & kasko. Una protezione completa per il cliente, da sempre la massima priorità per UnipolSai.

L’iniziativa è figlia di un posizionamento chiaro e determinante: UnipolSai è infatti il primo attore in Italia nel settore delle assicurazioni ramo danni nell’auto, con una quota di mercato pari a circa il 25%. Vuole mantenere e consolidare questa leadership, continuando ad investire per ampliare l’offerta commerciale, presidiando tutti i territori che sono attigui al mondo dell’auto. In un’ottica di questo tipo, UniboxSafe è senz’altro una scelta coerente.

Un’ambizione che parte da lontano

UnipolSai fu tra le prime aziende a investire nella telematica assicurativa con le prime scatole nere installate sulle automobili dei clienti. Oggi ne gestisce circa 4,2 milioni, un numero che negli ultimi anni è arrivato a crescere fino a circa 90.000 unità al mese. Un’attività che sin da allora ha consentito di raccogliere informazioni fondamentali sulle diverse abitudini di guida degli assicurati e di mettere a punto polizze sempre più personalizzate, sia in termini di qualità che di tariffazione.

Nel 2019 UnipolSai ha accelerato il suo piano di sviluppo nella mobilità grazie all’acquisizione di Car Server, operazione che le ha permesso di assicurarsi il controllo della prima azienda a capitale italiano del fiorente comparto del noleggio a lungo termine. L’azienda venne poi ribattezzata con il nome UnipolRental e oggi gestisce oltre 55 mila veicoli.

A quest'ultimo tassello si aggiunge anche l'acquisizione di Cambiomarcia.com, una piattaforma per la rivendita tra privati di auto usate.

E non è finita qui. Nel tentativo di venire incontro alla micromobilità sostenibile ed economica che sta sempre prendendo più piede anche in Italia, UnipolSai ha lanciato Cambiobike.it, portale per la vendita di bici elettriche.

Sempre parlando di mobilità, è in attesa dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia UnipolPay, la società che gestirà, tra l’altro, il mondo dei pagamenti per i servizi di mobilità. In questo modo sarà possibile organizzare in un unico ambiente digitale tutti gli spostamenti, oltre a pagare parcheggi, multe, bollo, rifornimento di carburante e ogni altro mezzo anche in sharing. Un percorso completo, un viaggio costellato di possibilità.