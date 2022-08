Italia-Israele oggi, Europei pallanuoto femminile Spalato: orario tv, diretta

Il Setterosa di Carlo Silipo è pronto a scendere nuovamente in vasca. Dopo il brillante successo contro la Spagna e la travolgente vittoria all’esordio contro la Slovacchia, le azzurre, che partono da favorite, sono pronte a sfidare Israele nella terza giornata dei campionati europei di pallanuoto femminile che si stanno svolgendo a Spalato.

Le nostre giocatrici sono reduci dal bel quarto posto al mondiale di Budapest, in Ungheria.

Europei, pallanuoto femminile: dove vedere Italia-Israele

L'Italia sogna un oro europeo che ormai risale al 2012, a dieci anni fa. Nella storia il Setterosa ha trionfato in altre quattro edizioni nel 1995, 1997, 1999 e nel 2003.

L’incontro della terza giornata degli Europei di pallanuoto femminile tra Italia e Israele inizierà alle ore 19.00. Sarà trasmesso in diretta su Raisport e in streaming tv su Raiplay e sul web su All Aquatic.