Atletica Meeting Lievin Marcell Jacobs oggi sfida Baker: dove vederlo in tv e in streaming

Marcell Jacobs torna in pista oggi, giovedì 17 febbraio al Meeting Lievin. Sarà un'altra gara tutta da seguire con il campione olimpionico che sarà sicuramente protagonista dopo il suo brillante inizio di stagione.

L'azzurro ha vinto i 60 metri indoor a Berlino con il tempo di 6.51 e si è migliorato, centrando un altro successo, la settimana dopo a Lodz. In questo inizio di stagione vuole trovare la forma migliore per centrare i traguardi che si è posto. Il primo appuntamento importante sono i mondiali indoor di marzo, che precederanno il clou della stagione, in un’estate che prevede sia i mondiali che gli europei.

Atletica Meeting Lievin: la sfida tra Jacobs e Baker sui 60 metri

Marcell Jacobs oggi vivrà il primo grande confronto della stagione. Il suo principale avversario nel meeting di Lièvin è l’americano Ronnie Baker, il terzo uomo più veloce di sempre sulla distanza dei 60 metri grazie al 6.40 di Alburquerque nel 2018.

Baker arrivò quinto nella finale di Tokyo del primo agosto, ma era riuscito ad avere la meglio su Jacobs in semifinale. L'americano lo scorso anno era stato più veloce di Jacobs anche in Diamond League a Stoccolma e Montecarlo, ma i tempi dell'azzurro erano in costante crescita.

Sarà il primo testa a testa tra i due, in una stagione dove saranno protagonisti di grandi battaglie. Gli altri avversari di Jabobs sono Marvin Bracy, Mike Rodgers, Ferdinand Omanyala, Arthur Cissé, Jimmy Vicaut, Chris Belcher, Cravont Charleston, Devin Quinn, Elijah Hall, Hassan Taftian, Sean Safo-Antwi, Thomas Maurice e Marvin René.

Atletica, Meeting Lièvin: dove seguirlo in tv e in streaming

Il meeting di Liévin sarà trasmesso in diretta tv giovedì 17 febbraio su Sky Sport Action dalle 20.45 alle 22.45. Jacobs disputerà le batterie in apertura di meeting alle ore 20.00: la finale è in programma alle ore 21.30.