Giro di Sicilia 2023, oggi Barcellona Pozzo di Gotto-Giarre: dove vederla in diretta tv e in streaming

Tappa conclusiva per il Giro di Sicilia. Venerdì 14 aprile i corridori dovranno percorrere 216 km con 3700 metri di dislivello, affrontando quella che è la frazione più impegnativa di questa edizione. Sono da affrontare tre GPM, l'ultimo a Culmine di Scorciavacca con 10 km al 6.5% di media e punte del 14%. In quel momento all'arrivo, però, mancheranno 20 km, quasi tutti in discesa.

Giro di Sicilia 2023: dove vederlo in tv e in streaming

Il Giro di Sicilia 2023 viene trasmesso in chiaro su Raisport e in streaming gratuito su Raiplay, per gli abbonati su Eurosport, streaming su Europlayer. La diretta della quarta tappa, Barcellona Pozzo di Gotto-Giarre, arriverà tra le ore 15 e le 15.50.