Coppa del mondo sci femminile a Cortina: il programma e dove vedere le gare in tv

Un appuntamento davvero imperdibile per gli amanti degli sport invernali. Questo weekend, da venerdì 20 a domenica 22 gennaio, la Coppa del mondo di sci femminile è in Italia, a Cortina d'Ampezzo. Nella Perla delle Dolomiti, sulla Olimpia delle Tofane, proprio dove si disputeranno le gare femminili delle Olimpiadi di Cortina 2026, si disputeranno 3 gare delle discipline veloci. Venerdì 20 ci sarà una discesa libera, programmata per recuperare quella sostituita a St.Anton da un SuperG viste le avverse condizioni meteorologiche che avevano impedito lo svolgimento delle prove. Sabato 21 ci sarà un'altra discesa libera, che faceva già parte del calendario, mentre domenica 22 gennaio si disputerà il SuperG.

Sofia Goggia, dopo la caduta in SuperG a St. Anton, si presenterà davanti al pubblico di casa con il pettorale rosso e l'intenzione di cogliere grandi risultati. Cariche anche le altre protagoniste della nostra nazionale, Federica Brignone, che a St. Anton ha ottenuto un primo e secondo posto ed è leader di specialità in SuperG, Elena Curtoni e Marta Bassino.

Coppa del mondo sci femminile a Cortina: gli orari in tv