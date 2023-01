Coppa del mondo sci femminile a St. Anton: il programma e dove vedere le gare in tv

Nuovi appuntamenti tutti da seguire per la Coppa del mondo di sci alpino femminile. Sabato 14 e domenica 15 gennaio a St. Anton sono in programma due gare di velocità. Sabato 14 gennaio doveva inizialmente disputersi la discesa libera, ma due nevicate hanno impedito che si disputassero le prove. Pertanto sono stati messi in calendario due SuperG, il secondo, già programmato, sarà domenica 15 gennaio.

L'Italia ha convocato Goggia, Brignone, Bassino, Curtoni, Nadia e Nicol Delago, Roberta Melesi, Laura Pirovano e Karoline Pichler. Grande attesa per il rientro di Goggia dopo la frattura alla mano sinistra che non le impedì di vincere a St. Moritz. La campionessa bergamasca ha saltato le prove di gigante per concentrarsi sul recupero per arrivare a essere in piena forma ai mondiali in programma a Meribel e Courchevel (Francia) dal 6 al 19 febbraio. La pista austriaca sorride alle azzurre: Goggia ha vinto nel 2021 in discesa, mentre Bassino era arrivata seconda in SuperG.

In questo weekend le nostre azzurre saranno sicuramente tra le protagoniste in pista. Molto attesa anche Mikaela Shiffrin, a caccia del successo numero 83 per diventare in solitaria la sciatrice più vincente di sempre e Petra Vhlova, reduce dal successo nell’ultimo slalom che si è disputato martedì 10 gennaio a Flachau.

Coppa del mondo sci femminile St Anton: gli orari in tv