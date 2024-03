Judo, ad Antalya ancora un Grand Slam per la nazionale italiana a caccia di punti olimpici. Dove vedere la diretta

Da un Grand Slam all’altro senza nemmeno ripassare da casa. Dopo l’appuntamento in Georgia della settimana scorsa, con lo splendido bronzo di Asya Tavano e con successivo training camp a Tbilisi, la squadra azzurra si appresta ad affrontare il Grand Slam che, da venerdì 29 a domenica 31, si svolgerà ad Antalya, in Turchia.

La squadra in gara è composta da Andrea Carlino ed Angelo Pantano nei 60 kg, Elios Manzi nei 66 kg, Edoardo Mella e Manuel Parlati nei 73 kg, Antonio Esposito negli 81 kg, Gennaro Pirelli nei 100 kg, Assunta Scutto nei 48 kg, Odette Giuffrida nei 52 kg, Thauany David Capanni Dias e Veronica Toniolo nei 57 kg, Flavia Favorini e Savita Russo nei 63 kg, Martina Esposito ed Irene Pedrotti nei 70 kg, Giorgia Stangherlin nei 78 kg ed Asya Tavano nei +78 kg.

Al successivo training camp parteciperanno anche Alice Bellandi, Manuel Lombardo e Christian Parlati, già qualificati per Parigi 2024, oltre a Francesca Milani e Matteo Piras.

Come dimostrano i 628 judoka partecipanti, i punti in palio sono importantissimi: sia per chi deve ancora conquistare il pass olimpico, sia per chi, già qualificato, punta ad essere tra le teste di serie.

Il programma di gara:

Venerdì 29 marzo - F -48, -52, -57 kg; M -60, -66 kg

(Assunta Scutto, Odette Giuffrida, Thauany David Capanni Dias, Veronica Toniolo Andrea Carlino, Angelo Pantano, Elios Manzi)

Sabato 30 marzo - F -63, -70 kg; M -73, -81 kg

(Flavia Favorini, Savita Russo, Martina Esposito, Irene Pedrotti, Edoardo Mella, Manuel Parlati, Antonio Esposito)

Domenica 31 marzo - F -78, +78 kg; M -90, -100, +100 kg

(Giorgia Stangherlin, Asya Tavano, Gennaro Pirelli)

Antalya Grand Slam di Judo: dove vederlo in diretta tv

Venerdì, sabato e domenica le fasi finali del Grand Slam di Antalya saranno trasmesse in diretta su Rai Play. Questi gli orari italiani, tenendo conto del fuso orario e dell’introduzione dell’ora legale in Italia nella notte tra sabato e domenica:

Venerdì 29 – diretta Rai Play – dalle 15:00

Sabato 30 – diretta Rai Play – dalle 15:00 + differita Rai Sport dalle 18:00

Domenica 31 – diretta Rai Play – dalle 16:00

Per maggiori informazioni vai su www.fijlkam.it