Sci, Lucas Braathen dice basta tra le lacrime a soli 23 anni: i motivi del clamoroso ritiro

Un fulmine a ciel sereno si abbatte sulla Coppa del mondo maschile di sci 2023/2024. In conferenza stampa a Soelden, oggi, venerdì 27 ottobre, Lucas Braathen ha annunciato a sorpresa il suo clamoroso ritiro a soli 23 anni.

Il giovane slalomista, che l'anno scorso aveva vinto la "Coppetta" di specialità ed era tra i più attesi anche in questa annata, ha preso questa decisione a causa dei rapporti sempre più complicati sulle regole sugli sponsor stabilite dalla federazione norvegese che impedisce ai propri atleti di indossare marchi diversi rispetto ai brand a cui è legata.

Nelle scorse settimane Braathen aveva realizzato un servizio fotografico per un marchio di abbigliamento, non tenendo conto che la sua federazione era legata a un altro brand. Braathen, nell'annunciare tra le lacrime a Soelden la sua decisione, ha detto che per la prima volta nella sua carriera si sentiva libero e di aver già comunicato la sua scelta ai compagni di squadra.

"Per poter continuare a sciare in questo sistema dovrei mettere da parte non solo i miei sogni, ma anche la mia felicità. E non sono disposto a farlo. Non smetto per protesta, non ho la pretesa di essere vendicativo. Vivo secondo il motto che dovrei fare sempre ciò che mi rende più felice e penso che il sistema che abbiamo oggi non funzioni più", ha dichiarato.

La speranza è che si arrivi a una soluzione per non perdere un grande talento amatissimo dagli appassionati del Circo bianco. Braathen in carriera ha vinto 5 gare di Coppa del Mondo (3 slalom e 2 giganti) ed è salito altre 7 volte sul podio.

